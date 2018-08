Špičkové psí čenichy se utkají na světovém šampionátu

Zákaznický servis - Zákaznický servis Pracovníci v zákaznických 20 000 Kč

Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech partner/ka pro firemní zákazníky. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 15. Poznámka: místo výkonu práce: Louny, Komenského náměstí 2540, Do svého týmu hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici partner/ka pro firemní zákazníky. Nabízíme příležitost získat zkušenosti v profesionálním jednání s firemními zákazníky, s tvorbou obchodních nabídek, do budoucna i možnost růstu v rámci firmy. Náplň práce: partner pro zákazníky, analýza chování zákazníka, pomoc při výběru nejvhodnějších služeb a řešení. Pracovní doba: denní směny - 8,5 hod (od 8 hod + víkendy a svátky). Možnost plánování pracovních víkendů na 1 - 4 týdny. Požadujeme: ukončené středoškolské vzdělání nebo SOU, práce na PC, umění aktivně komunikovat s lidmi po telefonu. Nabízíme: mzdu 20 000 Kč (při splnění nastaveného cíle), nejnovější mobilní telefon, zaměstnanecký tarif s neomezeným voláním, SMS a dat, stravenky v hodnotě 105 Kč, 5 týdnů DV, 2 dny osobního volna, příspěvek na penzijní připojištění, 10 000 Kč v benefitech, výborný kolektiv. Zájemci mohou zasílat motivační dopis + strukturovaný životopis na e-mail: michaela.pochova@t-mobile.cz nebo tel. , 603 602 224. Možnost účasti na náborovém dni pro T-Mobile na kontaktním pracovišti ÚP ČR v Lounech dne 20.9.2018 od 9 hod nebo v Žatci dne 26.9.2018 od 9 hod.. Pracoviště: T-mobile czech republic a.s., pobočka louny, Komenského náměstí, č.p. 2540, 440 01 Louny 1. Informace: Michaela Pochová, +420 603 602 224.