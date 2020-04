Radek Hoffmann z Lipna na Žatecku podniká v automobilové dopravě. Jeho koníčkem je sportovní létání, věnuje se mu deset let. Svou zálibu nyní zúročil při potlačování šíření koronaviru, zapojil se do projektu Piloti lidem. Ten sdružuje piloty dobrovolníky, kteří po Česku rychle přepravují potřebné zásilky – zdravotnický materiál. Výhodou je, že jejich lehká a malá letadla mohou přistát i na těch nejmenších travnatých letištích. Těch je po Česku poměrně velké množství.

„Je to projekt, který vznikl na Slovensku. U nás ho rozjel můj kamarád z Moravy, oslovil mě, zda bych se nechtěl zapojit. Souhlasil jsem. Jsem rád, že mohu pomoci něčím, co umím a co mě baví,“ vysvětlil Hoffmann. Do projektu Piloti lidem se zapojil mezi prvními. Ten v současné době už sdružuje přes tři stovky českých amatérských pilotů. Létají na své náklady, bez nároku na finanční odměnu.

Projekt funguje tak, že se pilot dobrovolně zaregistruje do databáze. Pokud někdo potřebuje rychle a nezištně přepravit zdravotnický materiál, například ochranné pomůcky, službu v podobě letu si objedná. Dispečer projektu pak vybere z registrovaných pilotů toho nejvhodnějšího, a to podle místa jeho domovského letiště nebo kvalifikace. Odešle mu požadavek na let, pokud ho pilot potvrdí, mailem obdrží instrukce k letu a ten následně provede. Dispečer zároveň řídí a kontaktuje osoby na nakládce a předání zdravotnické pomoci.

Hoffmann zatím absolvoval jeden let. „Letěl jsem ze žateckého letiště Macerka do Podhořan mezi Pardubicemi a Čáslaví, kde jsem naložil krabice se zdravotnickým materiálem. S ním jsem pak letěl do Kvasin v Královéhradeckém kraji a se zbytkem do Žatce. Celková doba letu byla dvě hodiny a čtyřicet minut. Přepravil jsem ochranné štíty pro nemocnice v Kvasinách a Podbořanech, jejich zástupci si je vyzvedli na letištích,“ popsal Hoffmann.

Letěl se svým letadlem Dova DV-1 Skylark, které vlastní tři roky. Má ho v hangáru právě na letišti Macerka mezi Žatcem a Čeradicemi.

Služby pilotů může využít jakékoli sdružení, společnost nebo jedinec, který vyrábí například ochranné pomůcky a nezištně je chce dopravit na místo potřeby. Hlavně v dobách, kdy se koronavirus rychle šířil a ochranných prostředků bylo málo, poptávka po jejich rychlé distribuci rostla. „Často se jedná o lety s ochrannými maskami Covmask pro doktory z první linie. Ty pro ně zdarma vyrábí ČVUT a piloti je na své vlastní náklady přepravují do nemocnic po celé České republice,“ přiblížil mluvčí projektu Piloti lidem Ondřej Daňa. V celé věci je klíčovou veličinou čas, ne množství převezeného materiálu.

„Jsme skupina dobrovolníků, pilotů, kteří chtějí v této nelehké situaci pomoci s distribucí zdravotnického materiálu. Naším cílem je ho v co nejkratším čase doručit po celé republice,“ řekl Miloslav Chlan, jeden ze zakladatelů projektu Piloti lidem.

Do systému se už dobrovolně registrovalo přes tři sta pilotů, kteří jsou schopni pokrýt republiku z devadesáti letišť. Jedná se o letce, kteří většinu své letecké kariéry létají pro radost na aeroklubových letištích a na sportovních strojích. Svůj koníček tak přetaví v pomoc druhým a zásadně urychlí tolik potřebnou logistiku zdravotnického materiálu. Mezi dobrovolníky jsou i piloti vrtulníků, kteří zajistí hladké dopravení materiálů přímo do nemocnic.