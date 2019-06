Pokud v Žatci víc zaprší, v mateřské škole v ulici Otakara Březiny mají problém. Podlahy jim zaneřádí splašky z kanalizace. Vytečou ze záchodů nebo z výlevek, kde se uklízečky zbavují vody z kýblů po své práci.

Problém se objevil už před lety, instalací zpětné klapky na kanalizaci se zdál být vyřešený. Před rokem se ale vrátil. Splašky zaneřádily podlahy znovu na podzim a letos už několikrát. Situace se nezlepšuje, spíš naopak.

Školka přijala řadu opatření, mimo jiné tam mají připravené pytle s pískem. Kdyby se problém opakoval, mohou jimi zabránit většímu rozlití odpadních vod.

„Je to pro nás nepříjemné. Vylévání splašků z kanalizace postihuje spodní část budov kolem kuchyně a chodby. Snad se to brzy povede vyřešit,“ sdělila ředitelka mateřské školy Ludmila Jurášová.

O problém se musí postarat město, které je vlastníkem budov. Podle Kateřiny Mazánkové z odboru rozvoje úředníci ze žatecké radnice na řešení problému intenzivně pracují. „Nechali jsme udělat několik kamerových průzkumů a zkoušek. Podle nich to vypadá, že se ucpává venkovní kanalizace u školky. V místě, kde by to mělo být, se začne v pondělí 10. června kopat. Uvidíme, na co se přijde. Nemůžeme ale vyloučit, že je kanalizace ucpaná i někde v budovách školky,“ vysvětlila.

Oprava klapky nepomohla

Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) loni na objednávku města provedly prohlídku kanalizační přípojky ke školce a její čištění. Ukázalo se, že je rozbitá zpětná klapka. „Námi provozovaný kanalizační řad byl při kontrole shledán čistý a průchodný,“ sdělila mluvčí SčVK Iveta Kardianová. Podle ní je část kanalizace ke školce vedena v protispádu. Město zpětnou klapku nechalo opravit. Problém to ale nevyřešilo.

Podle místostarosty Radima Laibla je možné, že k problému s ucpáváním kanalizace přispěla také nějaká chyba při nedávné rekonstrukci budov školy. „Dělat nějaké závěry je ale předčasné,“ řekl.

A proč vznikají problémy právě při intenzivnějších srážkách? Do splaškové kanalizace je totiž zaústěna část dešťových svodů ze střech školky. Ty vnitřní. Venkovní končí v terénu v okolí.

Problémy s kanalizací nelibě nesou učitelky i rodiče dětí. Chtěli by co nejrychlejší nápravu. „Už by se s tím mělo fakt něco udělat. Stává se to dost často,“ postěžovala si jedna z učitelek. Ani stěžující si rodiče si nepřáli zveřejnit jméno. Upozorňují na jiný problém.

„Pokud k tomu dojde, ze školky nám volají, abychom si přišli pro holku. Když jsem v práci, jsem bez signálu. Manželka taky pracuje mimo Žatec a i ona není pořád na telefonu. Zatím jsem měl pokaždé volno. Ale nevím, co by se dělo, kdybychom byli s manželkou oba v práci,“ podělil se o svou zkušenost jeden z rodičů.

Kromě toho, že se město snaží potíž s kanalizací co nejrychleji vyřešit, přislíbila starostka Zdeňka Hamousová, že dopad na rodiče by už příště měl být minimální. „S paní ředitelkou školky jsme se domluvily, že pokud by nastala taková situace znovu, nemusí děti posílat domů, ale že využijí náhradní prostor. Město ty možnosti má,“ vysvětlila.

Děti půjdou například do nedaleké základní školy, k dispozici by jim měl být také školní pavilon pod stadionem Mládí.