Spolek A dál? chce vylepšit zanedbaný Zlatý chmel

Žatec - Komunita mladých lidí by ráda zkrášlila zanedbané prostory v Žatci. Chce zapojit veřejnost a architekty.

Kulturní dům Moskva Žatec.Foto: archiv Deníku

Sedět se složenýma rukama, občas si zanadávat, jak město upadá, a být lhostejný? Ne! Parta mladých lidí ze Žatce se rozhodla, že pro oživení města něco udělá. Do aktivit by spolek A dál? rád zapojil i další veřejnost, začít chtějí s návrhem obnovy prostoru před obchodním centrem Zlatý chmel a kulturním domem Moskva.

„Proč? Je to jednoduché. Protože to v Žatci chceme mít hezké. A věříme, že i další lidé,“ představuje projekt A dál? architektka a jedna ze zakladatelek komunity Eva Pettrichová.

Prvním počinem spolku, ve kterém jsou mladí lidé, kteří buď v Žatci bydlí, nebo studují a chtějí se sem vrátit, má být právě návrh úpravy zanedbaného, ale přitom hodně využívaného prostoru v Podměstí, jehož součástí je i rozsáhlá zeleň a bývalá kašna. Nadšenci nechtějí jen říkat, co je špatně, rádi by přinášeli nápady a návrhy, jak dál postupovat. „Chceme co nejvíce zapojit žateckou veřejnost, aby lidé diskutovali, navrhovali, řekli si, jak to prostranství má vypadat, jak by si ho představovali,“ pokračuje Pettrichová.

Spolek plánuje první setkání s veřejností na 23. června, a to právě k prostoru před Zlatým chmelem. Návrhy řešení pak dostane radnice. „Budeme ukazovat historické fotografie, budeme mít model lokality, nad kterým chceme s lidmi diskutovat o nové možné podobě místa. Navrhneme možné změny prostoru, zároveň nás budou zajímat další názory a nápady,“ říká Pettrichová.

„Chceme také vysvětlovat výhody architektonické soutěže, která by případně mohla být na lokalitu vypsána. Soutěž by přinesla paletu nápadů, nejrůznější návrhy řešení, nad kterými se dá dál diskutovat,“ pokračuje zástupkyně spolku. Podle ní je zapojení více architektů přínosné, vznikne více variant, které ve finále mohou přinést i úspory.

A proč právě tato lokalita? I když jde o typické stavby socialismu, jsou historicky a architektonicky cenné a místo je hojně využívané.

Konkrétní návrhy řešení spolek předá vedení Žatce, chce s ním spolupracovat. Poté bude na radnici, zda a jak zahrne záměry do svých plánů. Samo sdružení prý nemá žádné politické ambice. „Iniciativu vítáme, jsme rádi, že se mladí chtějí zapojovat. Nebráníme se žádné spolupráci. Jsme zvědaví, jaké návrhy se sejdou. Můžeme o nich dál hovořit,“ uvedl žatecký místostarosta Jaroslav Špička.

V Žatci se v minulosti veřejná projednávání před rekonstrukcemi různých lokalit nekonala. Řada lidí to kritizovala, možnost vyjádřit se byla jen na zastupitelstvu. Tam se ale například technická řešení zpravidla nerozebírají.

V posledních měsících začala žatecká radnice pořádat setkání s veřejností, kde mohou lidé k různým investicím města říci svůj názor. „Plánujeme dělat další setkání. Například právě u větších rekonstrukcí, aby se mohli lidé vyjádřit, podívat se na studie, říct své poznatky,“ řekl Jaroslav Špička.

Veřejná projednávání se konají například v Podbořanech. „Setkání s lidmi k větším rekonstrukcím pořádáme pravidelně. Hodně se nám to osvědčilo. Lidé mají šanci říci své praktické návrhy ještě předtím, než je namalovaný projekt,“ připomněl místostarosta Podbořan Karel Honzl.