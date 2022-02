„V Žatci poskytujeme sociální služby 19 let, s tím je teď konec. Ve spolku pracovalo v průměru 13 až 15 lidí, někteří naši zaměstnanci už skončili, zbylí dostali výpověď. Zaměstnávali jsme také lidi se zdravotním postižením,“ popsala předsedkyně spolku Světlana Smočeková.

Loni dostal spolek od Ústeckého kraje pět milionů korun, letos nic. „Tento poskytovatel neobdrží v roce 2022 od Ústeckého kraje žádné prostředky, protože všechny tři jeho služby, tedy odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a terénní programy, byly rozhodnutím zastupitelstva vyřazeny ze základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje,“ sdělila mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Rozhodnutí krajských zastupitelů se opírá o vyjádření žatecké radnice a o monitoring služeb spolku Handicap, který u něj loni proběhl. Získaly bodové hodnocení nižší, než je stanovený limit. Služby, které spolek nabízel, má zajistit žatecká radnice.

„S odborem sociálních věcí města Žatec bylo domluveno, že v případě vyřazení služeb poskytovatele ze základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje by potřeby klientů zajistil s tím, že bude dána šestiměsíční lhůta pro pozorování situace. V případě, že bude více klientů, než je odbor schopen obstarat, Ústecký kraj vyjedná s jiným poskytovatelem sociálních služeb či přímo s městem Žatec rozšíření některé odpovídající služby,“ uvedla vedoucí krajského odboru sociálních věcí Petra Lafková. Zmíněný poskytovatel sociálních služeb si pak může podat žádost o zařazení do základní sítě kraje, čímž by mu vznikl nárok na dotaci.

K rozhodnutí kraje vyřadit spolek ze sítě služeb přispělo stanovisko sociálního odboru žatecké radnice. „Pokud jde o důvody k vydání nesouhlasného stanoviska k potřebnosti sociálních služeb poskytovaných spolkem Handicap, z naší strany se jedná o dlouhodobou nespokojenost v řádu let s kvalitou poskytované péče o klienty. Vycházeli jsme z místních znalostí v oblasti sociálních služeb a sociální práce, z pracovních zkušeností odboru sociálních věcí, a to zejména z úseku sociální práce, z pozorování, z rozhovorů se sociálními pracovníky a z rozhovorů s pracovníky v sociálních službách a klienty,“ sdělila vedoucí odboru Kamila Sulíková.

Předsedkyně spolku Světlana Smočeková má na věc jiný názor. „Nikdo nám neřekl, že naše služby v Žatci nejsou potřeba, nikdo nám neřekl, že jsou s námi nespokojeni. Bohužel jsme byli postaveni před hotovou věc, aniž bychom se mohli jakkoliv bránit,“ reagovala.

Do doby než Krajský soud v Ústí nad Labem o správní žalobě rozhodne, musí spolek utlumit činnost. Pokud potvrdí krok kraje, definitivně končí.