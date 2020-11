Na následky dopravní nehody, ke které došlo v pátek 6. listopadu na silnici třetí třídy mezi Želčí a Měcholupy na Žatecku, zemřela žena. Čelně se střetla dvě osobní auta.

Vážná nehoda dvou aut u Želče. | Foto: HZS Ústeckého kraje

„Podle zjištění policistů přejel řidič osobního vozidla Škoda Octavia v zatáčce do protisměru a čelně se střetl s osobním vozidlem Ford Fiesta, v němž kromě řidiče cestovala i spolujezdkyně. Oba řidiči byli s vážnými zraněními letecky transportováni do nemocnic. Spolujezdkyně po převozu do nemocnice bohužel zemřela,“ sdělila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.