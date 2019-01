Ústecký kraj - Více než 460 autobusovým spojům v Ústeckém kraji hrozí od pondělí zhroucení. Společnost TD Bus (dříve BusLine) nečekaně odstoupila od smlouvy s Ústeckým krajem v oblastech Podbořansko, Vejprtsko a Lounsko - západ a větší část autobusů tak zřejmě nevyjede.

Integrovaná doprava Ústeckého kraje. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Roman Nešetřil

“Máme příslib možného zajištění dopravy na Podbořansku, u dalších dvou oblastí zatím nemáme jakýkoli příslib, že by mělo něco vyjet. Doufáme, že se nám podaří spoje dojednat, cestující o tom budeme informovat nejpozději v průběhu víkendu,” uvedl vedoucí odboru krajského úřadu Jindřich Franěk s tím, že kraj jedná celkem s patnácti společnostmi, které by mu od pondělí mohly pomoci. Celkem jde o 33 autobusů, jež vozí stovky lidí do práce i do školy.

TD Bus kraji vytýká, že nesplnil nařízení vlády a nepřidal jí na platy řidičů. Současně dodává, že i personální situace s řidiči je špatná. “Ústecký kraj po dobu plnění vysoutěžené veřejné zakázky od samého začátku usiluje o bezprecedentní potírání dopravců rozsáhlým aparátem kontrolorů, udílením miliónových pokut, a to i přesto, že doba objektivně doznala změn. Tak jako se mění klimatické podmínky, mění se i rozložení a věk různých profesí ve společnosti a řidič autobusu se stal nedostatkovým zbožím,” vysvětluje příčiny odstoupení od smlouvy ředitel TD Bus Milan Toms.

Podle náměstka pro dopravu Jaroslava Komínka jsou ale příčiny odstoupení od smlouvy nesmyslné. “Na finanční prostředky ze strany kraje nemá TD Bus žádný nárok. Snaží se z nás vyždímat, co to jen jde, my ale neuznáváme ani jediný haléř. Nárokuje si například tržby ze slev na jízdném, které ale přísluší kraji, dopravci dle smlouvy platí plnou kompenzaci jízd. Pokud se stane, že TD Bus poruší v pondělí smlouvu, kraj jí dá jednorázovou výpověď. Dle platné smlouvy do 30. 6. 2019 budeme následně vymáhat veškeré navýšení, které nám tímto vznikne,” reaguje Komínek.

Lidvidace vysokými pokutami

Podle Tomse však kraj dopravce cíleně likviduje vysokými pokutami. Už nyní se sankce za neodjeté spoje vyšplhaly do astronomické výše přes 100 milionů korun. Za každý neodjetý kilometr v minulých měsících dostala společnost od kraje pokutu tisíc korun. “Sankce jsou za účelem vytvoření mnohonásobně dražší krajské dopravní společnosti, která již dnes potvrzuje, že bude stát krajskou pokladnu nesrovnatelně vyšší částky,” doplňuje Toms.

Ústecký kraj dle slov Komínka vloni podal podnět ke státnímu zastupitelství ohledně vlastnické struktury společnosti TD Bus. “Přišla nám odpověď, že se tím už státní zastupitelství zabývá. Domníváme se, že společnost TD Bus byla založena účelově, byla vyvedena z holdingu BusLine proto, abychom po nich nemohli vymoci ani korunu. Pokuty vymáháme, nicméně v dnešní době, kdy si kdokoli může založit jakoukoli firmu, tak je to velmi těžké. Budeme ale činit veškeré kroky, abychom vymohli maximum možného,” dodal Komínek.

Problémy mezi TD Bus a Ústeckým krajem panují dlouhodobě. Od začátku letošního ledna převzal kraj prostřednictvím své dopravní společnosti (DSÚK) oblasti Litoměřicka, Lovosicka a Lounska. Už v září DSÚK si pod svá křídla vzala rovněž provoz linek v oblastech Ústecka a Děčínska. Od pondělí k nim tak zřejmě přibydou i poslední tři. Informace o autobusové dopravě bude krajský úřad aktualizovat na svém webu a facebookových stránkách.