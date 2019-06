Peruc – Pře mezi majiteli zámku v Peruci a Ústeckým krajem, který spravuje malířův odkaz, se dál vyostřuje. Kraj podá žalobu, vlastník se brání, že se kompletní oprava nečekaně protáhla.

Zámek v Peruci | Foto: archiv

Prohlédnout si přímo v Peruci, kterou si zamiloval, dílo Emila Filly? Třeba obrazy Českého středohoří nebo svitky inspirované lidovými písněmi? Nasát atmosféru přímo na zámku, kde v letech 1947 až 1952 světoznámý malíř žil a tvořil? Prozatím zapomeňte. Návrat Filly do Peruce je v nedohlednu, oprava zámku se dál protahuje.



Vlastník sbírky děl Emila Filly a správce jeho odkazu, Ústecký kraj, obviňuje majitele zámku z průtahů. Tvrdí, že dlouho vůbec nekomunikovali, bránili jim ve vstupu do Pamětní síně a nereagovali ani na jejich návrhy. Vlastníci památky, kde v minulých desetiletích byla díla světoznámého umělce vystavena, naopak říkají, že za vzniklou situaci nemohou, kompletní oprava je prý složitější a nákladnější, než se čekalo a běží dál, navíc prý kraj nepomáhá a nekomunikuje on. Sport je vyhrocený, kraj se rozhodl podat žalobu.