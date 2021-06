První investice přinesla dlouho očekávané sportoviště, druhá by znamenala nejen rozšíření možností školy, ale celého kulturního a společenského života v Podbořanech a okolí.

Zdroj: DeníkStavbu sportovní haly město připravovalo několik let, hotová je od konce loňského roku. Stála zhruba 50 milionů korun, město ji hradilo pouze ze svého. Státní dotaci na ni nezískalo. Kvůli opatřením spojenými s pandemií covidu halu místní zatím nevyužívají, její provoz by se měl rozeběhnout v září.

„Bude sloužit pro veškeré sporty, které v Podbořanech máme. A také dětem z našich škol,“ sdělil starosta Radek Reindl. Sportovci se mohou těšit na moderní povrch a vybavení. „Nejvíc ji budou využívat florbalisté, kteří mají v Podbořanech nejvíc členů. A určitě i fotbalisté, tenisté a další sportovci,“ uvedl správce sportovního areálu Dušan Frák. Hala vyrostla hned za tribunou fotbalového hřiště Tatranu. Její provoz dostane na starost společnost Městské služby Podbořany, jejíž založení tamní zastupitelé v červnu schválili.

Podobně vysokou investici plánují v Podbořanech rovněž do oblasti kultury a společenského života. U současné budovy základní umělecké školy má vyrůst moderní přístavba. „Získali bychom tak spoustu možností, jak rozšířit naši nabídku. Nová budova nám přinese prostory, které nám chybí. Nemáme je třeba pro větší pěvecké soubory nebo hudební skupiny, umělecké ansámbly školy jsou proto jen několikačlenné,“ sdělil ředitel ZUŠ Podbořany Martin Říhovský. Podle jeho slov by se v novém objektu mohly konat třeba i malé hudební festivaly, umělecké soutěže, různá veřejná setkání. „Kulturní a umělecká nabídka v Podbořanech by se každopádně zvýšila,“ dodal.

Škola má kapacitu 230 žáků, díky úpravám v současné budově ji může od letošního září navýšit o sto dětí. Po dokončení přístavby by došlo k dalšímu navýšení, a to na pět set žáků. „Mohli bychom rozšířit naši nabídku, otevřít další obory. Třeba žesťový nebo literárně dramatický,“ sdělil ředitel.

Přístavba má vyrůst v těsném sousedství budovy školy. „Protože je budova umístěná na stísněném pozemku, uspořádali jsme učebny nad sebe do formy věže. Nad učebnami je navržen společenský sál pro divadlo, hudbu a setkávání s výhledem na historické centrum,“ popsal architekt Petr Hájek. „Chtěli jsme vytvořit inspirativní prostředí pro děti, které by je rozvíjelo, aby tam mohl růst jejich talent,“ dodal.

Město vypsalo výběrová řízení na firmu, která šestipatrový objekt postaví. Do prvního se nikdo nepřihlásil, druhé kvůli vysokým cenovým nabídkám radnice zrušila. „Projektovou dokumentaci doplníme o některé technické věci, které byly předmětem otázek účastníků výběrového řízení a vypíšeme jej na začátku července znovu. Vítězný uchazeč by se mohl vybrat na přelomu srpna a září,“ vysvětlil vedoucí odboru investic podbořanské radnice Milan Ohanka. Pokud se firma vybere a padne definitivní rozhodnutí stavbu zahájit, hotovo by mělo být v září 2022. Tedy na začátku školního roku.