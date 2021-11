„Navrhuji, aby se místo, které bylo pro halu vybráno, tedy vlevo od silnice ve směru na Holedeč za bývalým OSP, ponechalo pro kolektivní a individuální bydlení. Jsou to nejvhodnější pozemky, které město má a v krátké době se na nich může začít stavět. Výstavba bytových a rodinných domů by navazovala na tamní zástavbu a lokalitu Kamenný vršek,“ navrhl radní Petr Antoni.

„Novou sportovní halu bychom měli přesunout do plochy mezi starým Tescem a pekárnou,“ dodal. Podle jeho slov by nová lokalita přinesla více místa pro případnou výstavbu dalších sportovišť kolem haly. Návrh předpokládá, že by vyrostla na poli u ulice Stavbařů přibližně naproti vnitrobloku Růžové ulice.

Vybíralo se osm let

I když je pro tuto lokalitu část radních, v zastupitelstvu většinovou podporu ve čtvrtek nenašel. „Ve sportovní komisi jsem osm let, osm let se vybíralo místo pro halu. A když se konečně vybralo, řekne se, že není vhodné,“ řekl jeden z odpůrců změny, zastupitel Jiří Karas. Podle místostarosty Radima Laibla by zastupitelé změnou místa komisím, které se k umístění haly vyjadřovaly a doporučily nynější variantu, dali najevo, že nejsou potřeba. „Pokud by se nová hala umístila k pekárně, na křižovatce s Husovou ulicí vznikne dopravně složitá situace,“ upozornil zastupitel Jan Kranda.

Sportovní hala v Podbořanech naplno slouží, vyzkoušely si ji také nejmenší děti

Na umístění nové sportovní haly se tedy nic nemění. Podle vedení města by se teď měla rozeběhnout architektonická soutěž. Její vítěz zpracuje návrh, jak by měla vypadat. Další kroky budou na zastupitelstvu, které vzejde z komunálních voleb v roce 2022. Není vyloučeno, že se návrh na změnu umístění haly objeví znovu.

O potřebě nové sportovní haly se v Žatci hovoří řadu let. Loni v červnu zastupitelé po dlouhých debatách vybrali místo pro její stavbu – na dnešním poli vlevo od silnice na Holedeč za bývalým sídlem okresního stavebního podniku. Letos na jaře vzniklo zadání, jak by měla vypadat. Návrh počítá s rozměry hrací plochy 46 x 30 metrů, která se v případě potřeby rozdělí na dvě nebo tři menší hřiště. Výška nad nimi je stanovena na 12 a půl metru, aby měla parametry po mezinárodní volejbalová utkání. Objekt by měl mít devět šaten, kapacita hlediště je plánovaná na 600 diváků.

Počítá se i s možností ubytování v šesti pokojích. Součástí objektu nemá být klasická restaurace, ale bufet s jídelnou, kde bude možné ohřát dovezená jídla. Různým setkáním, školením či kurzům má sloužit zasedací místnost pro 20 až 30 lidí. Náklady na výstavbu se odhadují na čtvrt miliardy korun, konkrétnější obrysy objektu má dát zmíněná architektonická soutěž na zpracovatele studie.