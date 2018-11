Správní radu žatecké nemocnice doplní Lochovský, Novák a Vejvoda

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Účetní 20 000 Kč

Účetní všeobecní účetní. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce:Průmyslová č.p. 386, Louny , Co ti můžeme nabídnout?, nástup možný LEDEN 2019 (od 2.1.2019), pracovní doba od 7:00 do 15:30 hodin (nebo dle dohody), motivující mzdu při nástupu dle zkušeností, navýšení mzdy po zkušební době a každoročně navyšování odměny za práci, půlroční bonusy (13. a 14. plat), příjemné a čisté pracovní prostředí, dlouhodobou jistotu pracovního místa, zajímavou práci ve stabilní mezinárodní společnosti s možností dalšího vzdělávání a odborného růstu, práci v regionu Louny, Co od tebe očekáváme? Jaké znalosti hledáme? Co bys měl umět?, znalost účetnictví (minimálně teoretická), pracovní příležitost vhodná pro absolventy, pečlivost, zodpovědnost, aktivní a pohotový přístup k řešení , týmový přístup k práci, flexibilitu co do pracovní náplně, znalost AJ (lze zlepšit ve firemních jazykových kurzech zdarma), Co budeš dělat? Za co budeš odpovědný? skladové hospodářství - měsíční kontrola druhu pohybů na příjemkách a výdejkách, jejich oprava a kontrola účtování, ocenění reprodukční pořizovací cenou v odpovídajících případech, kontrola souladu skladové evidence a účetnictví, rozúčtování obědů, stravenek, benefitních poukázek, soukromých jízd a dalších srážek, účtování platebných výměrů z Celního úřadu, příslušných faktur ze třetích zemí a příslušných faktur za dopravu, párování faktur za dopravu s vydanými fakturami a jejich zaúčtování, evidence drobného hmotného majetku, úprava ocenění zásob vlastní výroby v příjemkách dle kalkulací, účtování bankovních výpisů a s tím související zajištění informací o obdržených platbách, účtování dokladů a kontrola pohybů na VISA kartách, plný zástup v případě absence účetní vystavující faktury, dotované stravování (obědy a poukázky), náborový příspěvek při doporučení nového zaměstnance, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření (III. pilíř), volnočasové poukázky, odměny a příspěvky u příležitosti životních a pracovních výročí a událostí, firemní a zájmové akce pro zaměstnance, kontakt: 700-15,30 hod na č.415626511, 415626526, 415626580, prace@fkc.cz, informace@fkc.cz. Pracoviště: Fujikoki czech s.r.o. - provozovna louny, Průmyslová, č.p. 386, 439 02 Cítoliby. Informace: Kateřina Janáčková, +420 415 626 511,415 626 526.