Zdeňka Hamousová, senátorka okresů Louny a Rakovník zvolená za ANO a starostka Žatce, má problém. Řídila pod vlivem alkoholu a jelikož nadýchala více než jedno promile, policisté ji chtějí obvinit z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Senátorka Zdeňka Hamousová v redakci Žateckého a lounského deníku. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Senát by o jejím vydání k trestnímu stíhání mohl jednat ve středu 20. května, Zdeňka Hamousová se zbavením své imunity souhlasí. „Stala se chyba, kterou si uvědomuji, velmi mě to mrzí a chtěla bych se za to veřejně omluvit,“ sdělila Hamousová. Okolnosti svého případu neupřesnila. V případě odsouzení jí hrozí podmíněný či nepodmíněný trest až jednoho roku vězení, pokuta v rozmezí 25 až 50 tisíc korun a zákaz řízení na jeden až dva roky. Hamousová podle svých slov ctí autoritu policie a krevní zkoušce se podrobila.