Stalo se před 120 lety: v Žatci se začalo uvažovat o výstavbě dráhy pro tramvaje

Žatec - Projekt už schválila rada města, k zahájení stavby nechybělo mnoho. Hlavní příčinou těchto myšlenek byla velká vzdálenost železničního nádraží od centra města - a tuto věc se ani dosud nepodařilo změnit ani o píď.

Pohlednice z doby kolem roku 1905. Nad náměstím létají balóny a vzducholodě, před radnicí jezdí tramvaje. Na jedné je nápis Reitschowes (česky Radíčeves). I v tom se skrývala ironie že tramvaje jednou možná dojedou až tam.Foto: Regionální muzeum Žatec

Když přijedete z cest vlakem a vystoupíte na nádraží v Žatci, čeká vás docela náročná cesta do centra města, případně do jeho dalších čtvrtí. Hlavní nádraží je totiž odlehlé, stojí asi kilometr a půl od náměstí, a poutníci musí vyšlapat také dost dlouhé a prudké stoupání, což je složité zejména pro lidi vyššího věku nebo se zdravotními komplikacemi.

Není divu, že právě tohle našim předkům dost vadilo. Auta tehdy ještě téměř nejezdila a železnice byla nejvýznamnější formou hromadné dopravy a cestování. Lidé ve vedení Žatce dávali hlavy dohromady a chtěli spojení mezi městem a nádražím usnadnit. Po Žatci díky tomu málem začaly jezdit tramvaje; určitý čas se o jejich zavedení uvažovalo velmi reálně.

Příběh se začal odvíjet v roce 1898, přesně před 120 lety.

Tramvajová doprava se ve městech na severozápadě Čech na konci 19. století rychle rozvíjela. Tehdy se jim říkalo elektrické pouliční dráhy. Jezdily například v Ústí či Mostě. V Ústí tradice tramvají skončila v roce 1970, v Mostě určitým způsobem přetrvává dodnes - zejména díky spojení s Litvínovem. Ale pojďme zpět do Žatce. "Nabídku na vybudování elektrické dráhy poslala do Žatce firma z Drážďan, která se tehdy angažovala i v jiných severočeských městech. V Žatci měla nová pouliční dráha především pomoci vyřešit nešťastně zvolenou polohu železniční stanice daleko od městského centra," popisuje Milada Krausová, historička Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci.

Hlavní trať měla vést od hlavního nádraží směrem na dnešní náměstí Svobody přes prudké stoupání v tehdejší Nádražní ulici, která se dnes jmenuje ulice Pod Střelnicí. "K překonání uvedeného prudkého svahu projekt počítal se zvláštní lanovou lokomotivou, tj. jakýmsi pojízdným navijákem, který bude na velký buben navíjet lano a tím se přitahovat k vrcholovému bodu trati," upřesňují materiály v muzeu. Toto technické řešení se však stalo kamenem úrazu celého projektu, neboť tehdejší ministerstvo železnic odmítalo vydat povolení pro pouliční dráhu kombinovanou s lanovkou. Dráha pro tramvaje měla pak pokračovat z náměstí směrem k budově jatek, kde měla být umístěna vozovna. Firma z Drážďan se ovšem nakonec dostala do konkurzu, povolení "pro lanovku" státní orgány stejně nevydaly, a tak všechny tyto snahy byly ukončeny zhruba v roce 1900.

Historická pohlednice ze Žatce z doby kolem roku 1900: nad náměstím létají balóny a vzducholodě, před radnicí jezdí tramvaje. Na jedné z nich je nápis Reitschowes, což znamená česky Radíčeves. Je to první vesnice za městem při cestě směrem do Podbořan. Autoři karikatury asi chtěli naznačit, že tramvaje třeba někdy dojedou až tam. Dole na pohlednici je titulek Saaz in der Zukunft, Žatec v budoucnosti. Zdroj: Regionální muzeum Žatec

Jenže samotná myšlenka na vybudování a používání tramvajové dopravy ve městě chmele se tehdejším žateckým radním pořád líbila. A tak v roce 1902 oslovili jinou firmu - ve Vídni. Naše země tehdy byla součástí Rakouska - Uherska a Vídeň byla hlavním městem této říše a hlavním střediskem obchodního, politického a technického dění. Firma z Vídně navrhla oddělit v Žatci dvě tratě - jednu pro osobní a druhou pro nákladní přepravu. Koleje měly být úzkorozchodné. Městská rada tehdy projekt schválila a nadřízené státní orgány rovněž.

V květnu 1905 vše nasvědčovalo tomu, že tramvaje v Žatci by za rok až dva mohly skutečně začít jezdit. "Jenže pak se objevily některé nemalé problémy celého projektu při obhlídce terénu. V historickém jádru města bylo nutné zbourat několik nárožních domů, aby se tramvaje do ulic vůbec vešly. Proti tomu samozřejmě protestovali jejich majitelé. Nákladní trať vyžadovala také další značné terénní úpravy. Největší překážkou byly vysoké finanční náklady. Město samo nemělo dostatek prostředků pro realizaci, takže ani tento druhý tramvajový projekt v Žatci nakonec nebyl uskutečněn," popsala Milada Krausová.

V době, kdy se o možném zavedení tramvají v Žatci rozhodovalo, budil projekt vášnivé debaty mezi příznivci a odpůrci. Jako v každé době našla tato zvažovaná novinka řadu "fanoušků", kteří obdivují nové možnosti a technologický pokrok, a naopak také mnoho lidí odmítajících složité a náročné změny, protože mají rádi své jistoty a vyhovuje jim jejich klidnější životní styl a aktuální podoba města a jejich prostředí. Atmosféru sporů ukazuje dobová pohlednice, zobrazující žatecké náměstí, které je v porovnání s dneškem architektonicky téměř nezměněné, ale odpůrci projektu tam ironicky přikreslili tramvaje.

Buď jak buď, tramvaje po dlažbě v Žatci nikdy nedrncaly, i když na pohlednici vyhlížejí určitě zajímavě. Lanovka ke Střelnici nevede, vozovna u jatek nebyla potřeba a samotné jatky vlastně už také docela nedávno ukončily provoz. Největší legrace je, že za celých 120 let se ani o kousíček nepodařilo pohnout s hlavní příčinou, kvůli níž všechny ty myšlenky na tramvaj vznikly. Nádraží od města je pořád stejně daleko, cestující odkudkoli si vyšlápnou pěkně zhusta do kopce. Anebo si počkají u nádraží třeba hodinku či více na autobus městské dopravy, ale to už by byl zase námět na článek z trochu novější historie.