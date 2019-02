Žatecko - Důvodem je oprava železničního přejezdu v žatecké Lounské ulici.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Od čtvrtka 2. června do pondělí 6. června by měla být uzavřena silnice II/250 Žatec - Staňkovice. A to kvůli opravám na železničním přejezdu v žatecké Lounské ulici.

Na řidiče - řada žateckých lidí tuto cestu využívá k cestám do Loun a Prahy - čeká objížďka přes Žiželice a kolem Triangle. Opravy přejezdu jsou součástí rozsáhlé výluky na železniční trati Žatec - Chomutov, která potrvá kvůli stavebním pracím až do druhé půlky července.