Jako první přišla na řadu budova bývalé spořitelny na rohu Mírového náměstí a ulice 5. května. Přízemí nechalo město za 3,5 milionu korun předělat pro potřeby České pošty, která se tam už přestěhovala. V nejbližších dnech začne rekonstrukce zbytku budovy za dalších 16,3 milionu korun. „Ze čtyř současných bytů vzniknou čtyři nadstandardní byty. Mimo jiné dojde i na rekonstrukci fasády celé budovy,“ vysvětlil starosta Zdeněk Pištora.

Další dům, jehož rekonstrukce brzy odstartuje, se nachází v Žižkově ulici u vlakového nádraží. Vznikne v něm pět sociálních bytů pro lidi v nouzi. „S pracemi začneme 1. ledna, hotovo by mělo do být do podzimu roku 2020. Celkové náklady jsou pět milionů korun, dotace od ministerstva pro místní rozvoj by měla činit 4,3 milionu,“ vypočetl Pištora.

Připravuje se také rekonstrukce velkých domů č. p. 129 a 172, které město před pár lety koupilo. Stojí kousek od sebe mezi centrálním náměstím a autobusovým nádražím. Oba mají sloužit jako domy s pečovatelskou službou, dohromady se počítá s 15 byty. „Dokončuje se projektová dokumentace. V průběhu příštího roku bychom rádi získali stavební povolení a požádali o dotace,“ nastínil starosta s tím, že pokud půjde vše podle plánu města, práce by měly začít v roce 2021.

„Postoloprty jdou příkladem, jak vybydlené domy nově využít. Nejvíc oceňuji, že domy by měly dostat architektonicky hodnotné ztvárnění. Městu zcela správně záleží nejen na tom, aby byly domy s historickým charakterem dobře využitelné, ale i na tom, aby dobře vypadaly,“ sdělil Břetislav Sedláček, který pro město vypracoval architektonickou studii a nyní pracuje na projektu.

Patnáct bytů ve Smetanově ulici

V Postoloprtech je nyní dům s pečovatelskou službou s patnácti byty ve Smetanově ulici. „Jeho stav neodpovídá současným trendům bydlení pro seniory. Jakmile budeme mít dva nové domy, přestěhujeme do nich seniory a nynější dům s pečovatelskou službou rovněž zrekonstruujeme,“ popsal starosta.

Další mnohamilionová investice má směřovat do velkého domu mezi radnicí a hasičskou stanicí ve Smetanově ulici. Bývalou jídelnu statku město dostalo darem, je ve velmi špatném stavu. „Část budovy využijeme pro potřeby městského úřadu, část pro naše dobrovolné hasiče. V objektu je velký sál, počítáme s jeho využitím pro společenské účely. Ten ve městě chybí,“ sdělil Pištora.

Daleko největší plánovanou investicí v Postoloprtech je rekonstrukce centrálního náměstí. Odhadované náklady jsou 70 milionů korun, město si na ni pravděpodobně vezme úvěr. Pokud se příprava nezadrhne, začít by se mělo v roce 2021.

„Práce budou probíhat minimálně dva roky. Kromě centrálního náměstí budeme dělat i Husovu ulici s autobusovým nádražím a výjezdem z města ve směru na Březno,“ vysvětlil starosta. Počítá se s rekonstrukcí vozovek, chodníků, veřejného osvětlení, revitalizací zeleně a instalací nových vodních prvků včetně vybudování velké vsakovací nádrže, která bude zachycovat dešťovou vodu. V roce 2021 je v centru Postoloprt také v plánu rekonstrukce Smetanovy ulice.