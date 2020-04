Co děláte v době karantény pro své občany?

Podařilo se nám v rámci dobrovolnic v obci ušít přes 600 kusů roušek na vícero použití, a tak jsme každého trvale přihlášeného spoluobčana vybavili 2 kusy. V poslední etapě jsme rozdali roušky i lidem, kteří se v obci dlouhodobě zdržují, ale nejsou trvale hlášeni. Dále zveřejňujeme rozhodnutí vlády ČR a různá usnesení, ale také obecní opatření, které vydáváme na základě místních podmínek. Máme výhodu, že většina seniorů zde má rodinu, takže je o ně postaráno. Těm zbývajícím jsme nabídli pomoc, kterou někteří využívají.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

V první řadě bych chtěl poděkovat švadlenkám, které se pustili do šití roušek. Dále se nám zapojili dobrovolnice na stříhání předloh, i na balíčkování a distribuci roušek. Celkem se nám zapojilo 18 žen. Všem moc děkuji, ale jedno jméno bych chtěl zmínit, a to p. Vlastu Keprovou, která vytvořila střih roušky a rozjela šití roušek, to vše při zaměstnání. Také bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, že respektují nařízení, která někdy nejsou příjemná, ale jak se zdá jsou nutná.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Vzniklá situace zaskočila většinu z nás. Po první sprše informací bylo jasné, že je nejprve nutné ochránit ty v takzvané první linii, takže když jsme měli dostat od krajského úřadu roušky, nechali jsme je pro žateckou nemocnici. Ten počet by u nás nic moc neřešil, a jim to trochu pomohlo. Co se týká vlády, kraje, měst i obcí, myslím, že se všichni učíme jednat v této mimořádné situaci. Opatření týkající se zamezení šíření koronaviru mám za adekvátní, protože na to si vláda přizvala odborníky, a věřím že plně respektuje jejich názory. Ty ekonomické ukáže čas.