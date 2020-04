Co děláte v době karantény pro své občany?

Pro seniory jsme zřídili krizovou linku 603 19 20 21, na ní je možnost objednat nákup základních potravin, hygienických prostředků či léků. Na radnici funguje rouškyPOINT, kde je k dispozici materiál na šití roušek a již hotové vydáváme v okénku knihovny. Snažím se také aktuálně informovat o všem co se v souvislosti s krizi ve městě děje. Každý večer okolo 19h na facebooku zveřejňuji souhrn dne. Díky dobrovolníků také doručujeme informační letáky do všech schránek.



Co je v současnosti největším problémem ve vašem městě?

Roušek, respirátorů i dezinfekce je v tuto chvíli relativně dost, s ochrannými obleky je to horší. Největší problém nyní i do budoucna vidím v ekonomických dopadech spojených s pandemií. Město se bude snažit najít způsob, jak podpořit místní živnostníky i společnosti, ale bohužel je mi jasné, že to bude jen malá náplast.



Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?

Každému kdo pomáhá a je jedno, zda v rámci svého povolání a nebo ve svém volném čase jako dobrovolník. Nabídek pomoci je opravdu hodně a všech si velmi vážím.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Díky celkem dobře nastavené krizové komunikaci ze strany krajského krizového štábu máme dobrý přehled o dodávkách dezinfekce, roušek a dalších ochranných pomůcek pro zdravotníky a sociální zařízení. Takže podle toho dokážeme sladit distribuci OOP z vlastních zdrojů. Co se týče vlády, přijde mi, že by ministři mohli méně času trávit na tiskových konferencích a více času věnovat přípravě jednotlivých opatření. Pak by je třeba nemuseli den po vyhlášení chtít měnit jako u pomoci OSVČ “Pětadvacítka“.