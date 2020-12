Matouš do funkce nastoupil 1. prosince. Odvolání je vázáno k termínu 31. prosince 2020. Konkurz byl předmětem kontroverze spojené s minulým vedením kraje.

"Na základě výsledku krajských voleb jsem to čekal. Není to pro mě tedy žádné překvapení. Přehodnotil jsem své plány do budoucna. Budu se nadále plně věnovat svým pracovním povinnostem v roli starosty města Krupka," komentoval odvolání Matouš.

O vítězství v konkurzu na ředitele teplického muzea se u končícího radního kraje za ČSSD, respektive Lepší Sever, hovořilo jako o „trafice“. „Tak, jak to proběhlo, to ve mně vyvolávalo pochybnosti,“ uvedl po volbách nový hejtman Jan Schiller z ANO. Nechal si prověřit ředitele rovnou ve všech muzeích a galeriích zřizovaných krajem.

I podle současného náměstka hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Řeháka výběrové řízení vzbuzovalo od začátku určité pochybnosti. "Zejména netradičním složením komise, dále načasováním těsně před koncem funkčního období bývalého zastupitelstva. A samozřejmě také tím, že pan Matouš byl náměstkem hejtmana a není z oboru," řekl po středečním jednání radních kraje Řehák.

Do poloviny roku bude vypsáno nové výběrové řízení, do kterého se může přihlásit kdokoli. Matouš se do něj ale už hlásit nebude.

Mírnější kritiku než u Matouše totiž vyvolala i výběrová řízení na ředitele galerií v Litoměřicích a Lounech, také příspěvkových organizací kraje. Uspěly v nich Kateřina Melenová a Dana Veselská. Pod nimi se ale zatím židle neotřásly. Ani přes některé dřívější proklamace nového politického vedení. „Obě zůstávají ve svých funkcích. Kraj o jejich odvolání v současné chvíli neuvažuje,“ řekl Volf.