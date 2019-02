Louny - Druhá nejsilnější strana, ČSSD, přijde o křesla místostarosty a všech svých radních!

Radovan Šabata na archivním snímku při on-line rozhovoru v redakci Žateckého a lounského deníku. | Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Politická krize v Lounech směřuje k řešení – a velkému personálnímu zemětřesení na radnici.Spolupráci pro vedení města dohodly čtyři strany: ODS, Unie pro sport a zdraví, TOP 09 a Koalice pro Louny.

Dohodnuto už je i nové vedení radnice. Starostou má být v únoru zvolen Radovan Šabata z Unie pro sport a zdraví, do křesla místostarostky usedne žena – Edita Hořejší z ODS.

Vše o předcházejících událostech čtěte

v souvisejících článcích vpravo!



Zástupci ODS, TOP 09, Unie pro sport a zdraví a Koalice pro Louny podepsali uvedenou dohodu o spolupráci v úterý 24. ledna večer. „Signatáři této smlouvy si také rozdělí místa v radě města. ODS bude mít tři a ostatní strany a sdružení po dvou,“ sdělil Richard Hájek, předseda místního sdružení ODS Louny.

Zastupitelé města budou o novém vedení radnice a složení městské rady hlasovat v polovině února. Uvedené pravicové strany a sdružení mají v zastupitelstvu dostatečný počet hlasů k tomu, aby tato dohoda byla schválena, nevyvstane-li nějaký další dosud neznámý a nečekaný problém.

Radovan Šabata má s komunální politikou dlouholeté zkušenosti, v zastupitelstvu města je členem od roku 1992. Dlouhodobě působí také ve sportu, je i předsedou OV ČSTV Louny, a této oblasti se věnoval i při své práci na radnici.„Rád bych, abychom politiku vrátili do let, kdy tu neexistovalo neplodné politické handrkování mezi lidmi, naopak se pracovalo jen k věci a pro rozvoj města. Je mi jedno, jestli dobrý nápad přijde zprava, zleva nebo ze středu. Rád bych, aby takhle začali uvažovat všichni zastupitelé. Chceme být také otevřenou radnicí pro občany,“ uvedl Radovan Šabata, který se má stát v únoru novým starostou.

Komunální politika není odpad

Ani Edita Hořejší není žádným nováčkem. V minulosti byla osm let členkou zastupitelstva a rady města. Má velké zkušenosti z investiční komise, kde působí i nyní jako předsedkyně.

Teď aktuálně ovšem členkou zastupitelstvu není. V komunálních volbách na podzim 2010 se do sboru nedostala, počet hlasů od voličů jí k tomu nestačil a zatím má jen status druhé náhradnice. Aby se podle dohody mohla stát místostarostkou a aby o tomto návrhu vůbec mohli zastupitelé hlasovat, musí se nejprve stát řádnou členkou zastupitelstva. Jak k tomu může dojít? Jeden ze současných zastupitelů ODS se bude muset „dobrovolně vzdát“ svého mandátu. Už nyní je dohodnuto, že ze zastupitelstva odejde Jana Benešová a svého nároku se zároveň také vzdá první náhradnice Štěpánka Slezáková. Pak přijde řada na druhou náhradnici Editu Hořejší, která složí slib nové zastupitelky a za pár minut potom zřejmě rovnou povýší na pozici místostarostky.

„Ráda bych navázala na způsob, jakým město v 90. letech vedl tehdejší starosta Emil Volkmann. Zastupitelé tehdy komunikovali napříč politickým spektrem, pracovalo se pro město a občany,“ uvedla Edita Hořejší. „Chtěla bych lidem ukázat, že radnice může mít i přívětivou tvář a že komunální politika nejsou jen hádky a odpad,“ dodala.

Dost bylo hádek…?

Aby mohla nová koalice fungovat, musely strany najít také shodu v programových otázkách. „Hlavními prioritami dohody jsou jmenování nového ředitele městské policie, dořešení problematiky chybějícího objektu pro pořádání kulturních akcí a udržet vyrovnané hospodaření města,“ dodal R. Hájek.

„Vítáme vstřícný postoj ODS, která dokázala odblokovat koaliční jednání a umožnit tak vznik středopravé a názorově podobné koalice,“ sdělil za TOP 09 Michal Kučera. „Věřím, že skončí období konfrontační politiky a že se teď budeme moci věnovat především práci pro město. Proto mne i těší rozhodnutí paní Hořejší opět vstoupit do komunální politiky a přispět tak ke vzájemné spolupráci svými zkušenostmi a nadhledem,“ dodal.

ČSSD, dosavadní koaliční partner a po volbách druhá nejsilnější strana, která během působení v radě města na sebe upoutala pozornost celou řadou kontroverzních a konfrontačních kroků, skončí v opozici. V únoru ukončí své působení v roli místostarosty Pavel Csonka a strana přijde i o zastoupení v radě města.

Sociální demokraté kritizují

„ČSSD se domnívala, že strany a hnutí, které se vymezovaly před volbami proti starostovi Janu Kernerovi a volaly po změnách na radnici, chtějí dosáhnout skutečných změn v zájmu občanů města. Ze současného vývoje však nabýváme přesvědčení, že jedinou změnou, po níž tyto strany a hnutí touží, je získat post starosty a minimalizovat prostřednictvím škrtů rozsah a kvalitu služeb města a městského úřadu,“ tvrdí ČSSD ve svém prohlášení k nové politické situaci.

Vymezili se také proti slovům Radovana Šabaty který již dříve uvedl, že by se na radnici měl vrátit duch 90. let, kdy vedl město Emil Volkmann (ODS) a kdy se věcně diskutovalo místo politického handrkování a naplňování osobních ambic. „Nesouhlasíme s hodnocením Radka Šabaty let devadesátých jako idylického období bez politikaření, jako období, kdy v popředí zájmu komunálních politiků stály zájmy občanů. Naopak je přesvědčena, že toto období bylo dobou, kdy ODS s lidskou tváří starosty Emila Volkmanna tvrdě ovládala, za kosmetického přihlížení jednotlivých zastupitelů z jiných stran, dění ve městě, rozprodávala majetek a přihlížela likvidaci průmyslu a ztrátě nemocnice,“ stojí v prohlášení.

Původní koalice tvořená ODS, ČSSD a Koalicí pro Louny se po roční spolupráci rozpadla počátkem ledna. Dohodu vypověděly Koalice pro Louny a následně ODS, která odmítla přihlížet vydírání zastupitelů ze strany ČSSD. Mezi koaličními partnery to ale vřelo prakticky celou dobu od počátku „spolupráce“ po volbách. Jedním z neustále se vracejících problémů, do nějž se promítaly politické spory mezi těmito stranami, byl tlak na odchod ředitele městské policie a později pak otázka výběru nového. Tyto věci, v jiných městech víceméně formální technické pracovněprávní záležitosti, do nichž nemá promlouvat politika, nejsou v Lounech zatím vyřešeny dodnes.