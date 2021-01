Jak zasáhla pandemie život ve vaší obci?

Pandemie covid 19 zastavila veškerý kulturní a sportovní život v obci, vládní restrikce utlumily mnoho dalších aktivit, znepříjemnily podnikání živnostníkům. Věřím, že díky promořování populace a také díky očkování se situace začne zlepšovat. I když na můj vkus probíhá očkování velmi pomalu a dosti chaoticky.

Šily se roušky i u vás?

Počátkem loňského roku s příchodem pandemie si vlastně obce musely poradit úplně samy. Různě jsme sháněli dezinfekční prostředky, gumové rukavice a především roušky. Chtěl bych touto cestou poděkovat našim ženám, švadlenkám, dobrovolnicím, které ve svém volném čase a zdarma ušily stovky roušek a tím nám pomohly překonat počáteční nedostatek tohoto materiálu.

Trochu smutná otázka: zaznamenali jste, že by u vás v Lubenci v poslední době umíralo více lidí?

Na vaši „smutnou“ otázku nerad odpovídám. Se všemi občany naší obce se znám a odchod kohokoliv z jakéhokoliv důvodu se mě osobně dotýká. Věřím, že díky zodpovědnému dodržování všech vládních nařízení pandemii zvládneme. Proto přeji všem hodně zdraví a mnoho příjemně prožitých dnů.

Nechme teď covid. U Lubence se staví dálniční obchvat. Jak se na něj těšíte?

Výstavba obchvatu nejen urychlí spojení Prahy s Karlovými Vary, ale významně se sníží provoz v naší obci. To pro nás znamená především zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci, dále se sníží hlučnost a prašnost.

Je podle vás něco, o co obec naopak přijde?

Myslím, že s novým obchvatem Lubence nic neztratíme, naopak zbavíme se tisíců projíždějících automobilů. Nemyslím, že by obchodníci v Lubenci přišli o zákazníky. Máme tady velký autobazar nebo výrobce vitráží společnost Sklo art, dobře zavedené firmy, k nimž si jejich zákazníci najdou cestu i po zprovoznění obchvatu. V místní prodejně potravin si projíždějící občas něco koupí, daleko větší podíl zákazníků ale tvoří zdejší lidé a chalupáři.

Přináší vám výstavba obchvatu nějaké problémy?

Výstavba obchvatu samozřejmě přináší i určité problémy. Po obci se přesouvají stavební stroje, nákladní automobily. Dochází k různým omezením, čímž se více zahustil provoz na komunikacích, zvýšila se hlučnost, prašnost, silnice bývají zabahněné. Tyto nedostatky se samozřejmě snaží zhotovitelé stavby firmy SWITELSKY a STRABAG co nejvíce eliminovat. Musím říci, že spolupráce s oběma je velice dobrá, zatím se nám daří najít řešení vzniklých problémů a za to bych chtěl oběma firmám poděkovat.

Další velké téma s dosahem na další generace vašich obyvatel, které se v souvislosti s Lubencem řeší, je úložiště jaderného odpadu. Ještě nedávno byla vaše obec mezi sedmi lokalitami, kde se zvažovala jeho výstavba. Ze zúženého seznamu lokalit Lubenec vypadl. Máte z toho radost?

Kolem výstavby úložiště je moc dohadů, nepřesností a hlavně nejsou vůbec ošetřeny zájmy obcí žádným zákonem, obce se vlastně nemůžou bránit.

Takže jste rád, že mezi lokalitami už Lubenec není, respektive je až mezi náhradníky?

Samozřejmě jsem rád, že jsme vypadli z užšího výběru.

Jaké investice plánujete v Lubenci na letošní rok?

Jsou to rekonstrukce sociálních zařízení v základní škole, oprava hospodářského pavilonu v mateřské škole a vybudování multifunkčního hřiště ve sportovním areálu. Z menších oprav zmíním výměnu střešní krytiny na jednom z obecních panelových domů a výměnu zhruba půl kilometru zábradlí v Pražské ulici.

Z několika důvodů se v nejbližších letech dá očekávat propad příjmů do obecních rozpočtů. Máte to nějak vyčíslené?

S tím, že budou příjmy do obcí nižší, počítáme. Vyčíslovat to podle mě nemá cenu, naše vláda ještě všechno několikrát změní. Žádné investice zatím škrtat nebudeme, případné výpadky z příjmů pokryjeme z úspor, které jsme našetřili v minulých letech.