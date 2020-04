Co děláte v době karantény pro své občany?

Obec Libočany v době karantény pomáhá při zvládání základních životních potřeb hlavně seniorům, včetně nákupů potravin a léků. Obec zavedla pro seniory nonstop linku. Informujeme o nejdůležitějším občany pomocí mobilního rozhlasu, obec zřídila speciální webovou stránku v souvislosti s onemocněním COVID-19.



Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří v této době pomáhají, nebo nabízejí pomoc druhým. Nejen u nás šijí občané roušky a podnikatelé podporují občany. Jmenovat si zajisté zaslouží zdravotníci, hasiči, armáda, policie, poštovní doručovatelé, úředníci a obsluha v obchodech, těm všem patří největší díky. Dále bych chtěl poděkovat všem starostům obcí a měst, někteří to opravdu nemají lehké. Jsme dobrý národ, pomáháme si, řekl bych, že to zvládáme a zvládneme to pokud budeme ohleduplní.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Myslím si, že všichni dělají maximum a to od obcí, měst, krajů, vlády. Co mohou poskytnou, není správné psát kritiku, jelikož na tuto situaci nemohl být nikdo připraven, nebo ji očekávat. Naopak, vadí mi, když kdokoliv říká co je špatně, co se mělo a mohlo udělat lépe. Všichni musíme jako doposud táhnout za jeden provaz a snažit se, aby to šlo, pomoci, poradit, ale v dobrém bez medializace a vyvolávání chaosu.