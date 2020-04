/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Žatecku a Lounsku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Dnes jsme se ptali starostky Žatce Zdeňky Hamousové.

Zdeňka Hamousová, starostka Žatce | Foto: archiv

Co děláte v době karantény pro své občany?

Město zajišťuje činnosti a aktivity potřebné pro zdraví a bezpečnost obyvatel, fungování města, služeb, běžného života a další související. Opatření se nám daří dělat včas, koordinujeme také některé činnosti a organizace. Pro názornost konkrétní příklady – zajištění ochranných prostředků včetně roušek a jejich rozvozu, rouškové okénko, non-stop linka pro seniory pro nákup základních potravin a léků, fungující provoz pečovatelské služby, opatření ve veřejné dopravě, v oblasti odpadů, zajištění provozu 1 mateřské školy a zařízení pro děti od 7 do 10 let, koordinace spontánních aktivit spolků a dobrovolníků, podíl městské policie na opatřeních. Informovanost obyvatel nejen v Žatci, ale i místních částech – přenášení opatření na podmínky města, funkční telefonní čísla k tématům. Spolupráce krizového štábu se složkami integrovaného záchranného systému, Nemocnicí Žatec.