Žatec - Málokdo by Zdeňce Hamousové hádal rovnou padesátku.

Zdeňka Hamousová, starostka Žatce | Foto: Deník/Libor Želinský

Krásné kulaté padesáté narozeniny oslavila v červnu Zdeňka Hamousová, starostka Žatce.

Narodila se v Příbrami a jako dítě bydlela s rodinou v Chomutově, od svých deseti let však už natrvalo přesídlila do Žatce. Celý život pracovala ve školství v oboru speciální pedagogika, před nástupem na radnici byla třináct let ředitelkou Základní školy praktické v Žatci. Členkou zastupitelstva města je od roku 2006, starostkou Žatce byla zvolena loni v prosinci.

Blahopřejeme k narozeninám!