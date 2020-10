Je to dotování soukromého byznysu, tvrdí ekologové o vládním plánu na úpravu kolejí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Sonnek

Do okresu Louny míří další velká investice do železnice. Po rekonstrukci tratí Žatec – Březno u Chomutova a Louny – Lovosice připravuje Správa železnic modernizaci desetikilometrového úseku mezi Počerady a Obrnicemi na trati Postoloprty – Most. Cílem úprav je zvýšení možného zatížení kolejí, tedy aby tam mohly jezdit těžší vlaky než nyní. Důvodem je plánovaná přeprava hnědého uhlí z nádraží v Počeradech na Lounsku do elektráren na východě Čech. To se nelíbí ekologům, kteří mluví o státem dotovaném soukromém byznysu.