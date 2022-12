Na stav frekventované Husovy ulice si v Žatci stěžuje stále více šoférů. Několik úseků je tam rozbitých. „Na některých místech je to tam už pořádně hrbolaté. Pěkně to tam skáče. Už by si to zasloužilo opravu,“ myslí si řidič ze Žatce Lukáš Šupka. „Je tam pár míst, kde by se to opravit opravdu mělo. Je to hodně vytížená silnice, jsou tam nákupní střediska, poliklinika a na několika místech je to tam rozbité,“ potvrzuje také Iveta Sychrová.

Žatecká Husova ulice se táhne od Tesca podél dalších nákupních center, sídlí na ní poliklinika, je na ní vjezd do nemocnice, pokračuje podél muzea až ke kruhovému objezdu u evangelického kostela. Je jednou z nejfrekventovanějších ulic ve městě, hodně vyspravovaná a rozbitá je už na několika úsecích. „Rádi bychom ji opravili co nejdříve, ale musíme ještě počkat. Velkou rekonstrukci tam totiž chystají správci inženýrských sítí, které je nutné renovovat. Nemůžeme povrchy opravit před tím, hned by se to zase rozkopalo,“ vysvětluje starosta Radim Laibl.

Podle plánů má rekonstrukce sítí začít nejdříve v roce 2024, možná v roce 2025. „Bude prováděna na etapy, celkem má trvat čtyři roky. My můžeme povrchy opravit až v úsecích, které projdou výměnou sítí. Až tedy skončí renovace sítí, pustíme se do opravy silnice,“ slíbil starosta.

Ale co do té doby? Šoférům zhoršující se stav komunikace vadí. „Pokud bude někde více děr, kde to bude potřeba, můžeme ta místa vyspravit lokálně,“ ujistil Laibl.

Wolkerova bude dříve

Lidé v Žatci si aktuálně také hodně stěžují na stav Wolkerovy ulice. Tou nyní vede objížďka, kudy jezdí všechna auta ve směru na Louny. Rekonstrukcí totiž už řadu měsíců prochází hlavní Pražská ulice. „Už předtím to bylo děravé až až. Teď je to hrůza. Wolkerova ulice je hodně rozbitá. Doufám, že ji hned po skončení objížděk opraví,“ postěžovala si na stav ulice, ve které bydlí, Ilona Beranová.

Vedení města renovaci kvůli jejímu neutěšenému stavu slibuje co nejdříve. Doufá, že už v příštím roce. „Je ve špatném stavu, určitě ji chceme upřednostnit. Počítáme s tím, že až skončí rekonstrukce Pražské, mohla by se opravovat ulice Jiřího Wolkera,“ uvedl Radim Laibl.

Odbor rozvoje města, který v Žatci investice plánuje, však zatím kompletní renovaci ulice nepřipravuje. Pokud to prý ale bude potřeba, opravovat se bude. Mluví se o možnostech lokálních výsprav, k tomu jsou ale tamní obyvatelé velmi skeptičtí, silnice už je velmi poškozená, plná děr v dlouhých úsecích.

„Rozsah prací a přesný termín můžeme říct až po konci objížděk, až zhodnotíme konečnou situaci. Pokud by šlo o opravy, mohly by proběhnout už v roce 2023. Pokud by byl rozsah větší, bylo by to asi o něco později,“ uvedl starosta. Reálnější by v tom případě byl rok 2024.

Také Studentská ulice hodně trpí zvýšenou dopravou. „Některá místa jsou dost poškozená. Oprava by určitě byla vhodná,“ myslí si Libor Zelenka, který silnicí často jezdí. Souhlasí s ním i žatecký starosta. Rovněž v této lokalitě chce radnice začít opravovat brzy po skončení prací v okolí. „Studentská ulice by si opravu zasloužila. Máme už dokonce vydané stavební povolení, původně se mělo začít na podzim letošního roku. Ale kvůli rekonstrukci Pražské ulice jsme to museli odložit, práce na obou silnicích najednou by byla velmi komplikovaná, lidé by neměli kudy jezdit. V plánu je, doufáme, že v roce 2023 budeme moci začít,“ dodal Radim Laibl.