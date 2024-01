Ještě letos by ŘSD chtělo zahájit stavbu dalšího úseku dálnice, a to necelých osmi kilometrů mezi Knínicemi a Bošovem v Karlovarském kraji. Úsek přímo naváže na už dříve hotové části Lubenec – Bošov a obchvat Lubence. ŘSD má vykoupené téměř všechny pozemky, podalo žádosti o vydání stavebních povolení, v místě probíhá zjišťovací archeologický průzkum a zpracovává se zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.

„Tato dokumentace by měla být zhruba v polovině roku 2024 hotová a v druhé polovině roku bychom už měli soutěžit zhotovitele. Stavba by měla začít na přelomu let 2024 a 2025,“ uvedl ředitel karlovarské správy ŘSD Lukáš Hnízdil.

Právě doba výběrového řízení na dálniční stavby je ale nejistá, pokud by trvalo dlouho jako u zmíněného úseku jesenická křižovatka – Lubenec, stavební práce by začaly až v průběhu roku 2025.

Mezi Knínicemi a Bošovem projekt předpokládá celkem 70 stavebních objektů, z nichž je šest mostů – pět na samotné D6 a jeden nad ní. Součástí bude též jedna mimoúrovňová křižovatka (MÚK Žlutice) u Knínic. Trasa dálnice povede přibližně z poloviny souběžně se stávající silnicí I/6, v západní části se pak mírně odkloní jižním směrem. U Verušiček v místě dnešní benzinové pumpy se počítá v rámci samostatné investice se stavbou odpočívky.

V roce 2025 má ŘSD v plánu zahájení stavby dalších dvou úseků na Karlovarsku, a to Žalmanov – Knínice a Karlovy Vary – Olšová Vrata. To by spolu s úseky ve Středočeském a Ústeckém kraji znamenalo, že se v příštím roce bude pracovat na padesáti kilometrech dálnice. Celá D6 mezi Prahou a Karlovými Vary má být hotová v roce 2028.

Co se staví (termín zprovoznění): 6,5 km Krupá (2024)

9,2 km Hořesedly (2025)

5,2 km Hořovičky (2025) Plánované zahájení v roce: 2024

12,1 km jesenická křižovatka – Lubenec (2026)

7,9 km Knínice – Bošov (2028) 2025

7,0 km Žalmanov – Knínice (2028)

8,0 km Karlovy Vary – Olšová Vrata (2028) 2026

7,3 km Olšová Vrata – Žalmanov (2028)

