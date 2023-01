ŘSD rozdělilo stavbu úseku na tři části, jsou klíčové pro dokončení celé dálnice. Na to netrpělivě čekají řidiči z Lounska, Žatecka, Chomutovska a Mostecka. Dostavba D7 se táhne, první úsek začal řidičům sloužit už v šedesátých letech 20. století. Ve všech třech úsecích mezi Panenským Týncem a Slaným ŘSD vykupuje pozemky a chystá výběrová řízení na zhotovitele – tedy na firmy, které je postaví. Nejdál v přípravě je úsek Slaný západ – Kutrovice s obchvatem Lotouše.

„Ke kompletnímu dokončení výkupů tam zbývá jeden vyvlastňovaný pozemek. U této 3 350 metrů dlouhé stavby dálnice má ŘSD vydaná všechna stavební povolení, probíhá zpracování zadávací dokumentace. Následovat bude vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby. Se zahájením výstavby se počítá v roce 2024,“ přiblížila mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Přestavba za miliardy

Zmíněný úsek je ze všech tří nejkratší, stavebně nejméně komplikovaný a tím pádem vyjde nejlevněji – předpokládaná cena je 800 milionů korun. Rozšíření obchvatu Slaného do podoby dálnice by mělo vyjít na 1,3 miliardy, stejně jako úseku Kutrovice – Panenský Týnec, kde se silnice I/7 rovněž přestaví na čtyři pruhy. Mezi Slaným a Louny jsou v provozu dva úseky D7 u Panenského Týnce a Sulce, další dva u Chlumčan a Loun se nyní staví.

Ve zmíněném roce 2026 by tak měla být dálnice kompletně hotová vyjma úseku u Postoloprt. Tam se jedná o stavebně náročnou část, rozšíření pěti kilometrů současné silnice do podoby dálnice vyjde na zhruba 2,5 miliardy korun. Nejkomplikovanější bude přechod dálnice přes Ohři a záplavové území Chomutovky, navržená opatření bylo nutné zohlednit do aktualizované dokumentace pro územní rozhodnutí. To chce ŘSD získat letos, navazující stavební povolení pak v příštím roce. Stavět se má v letech 2025 až 2028.

Od ledna 2010 zemřelo na silnici mezi Slaným a Panenským Týncem podle statistik policie při dopravních nehodách 25 lidí. Velmi často při nich došlo k čelnímu střetu aut při vjetí do protisměru. Takovýmto nehodám dálnice díky dělicímu středovému pásu zabraňuje.

„Provoz na silnici je hlavně ráno a odpoledne, když jezdím mezi Louny a Prahou z a do práce, velký. Vlastně se jede v nepřetržité koloně aut. Najdou se řidiči, kteří pospíchají, předjíždějí i tam kde by neměli a vznikají nebezpečné situace. Mám jich za těch deset let dojíždění do práce za sebou nespočet,“ vylíčil Pavel Filip z Loun. „Na dálnici se samozřejmě těším, už aby byla,“ dodal.