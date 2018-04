Hala se zatím odkládá. Chybí peníze, dotace do Podbořan nepřišla

Podbořany - Podbořanští sportovci už léta volají po sportovní hale. Radnice má projekty, politici říkají, že jsou pro stavbu. Stavět se ale zatím nezačalo a hned tak nezačne. Město hledá z čeho halu zaplatit.

Sportovní hala, ilustrační foto.Foto: Deník / Kaboň Lukáš

Prozatím odsunuto. Takový je současný verdikt nad chystanou sportovní halou v Podbořanech poté, co do města opět dorazila zpráva, že dotační peníze nepřijdou. Hala přitom milovníkům pohybu chybí. Pořádně si zaběhat při fotbálku s více kamarády? Sehrát regulérní zápas ve florbale nebo si zahrát tenis pod střechou? V Podbořanech zatím nemožné, malé tělocvičny sportovcům nestačí.

O její výstavbě se vážně uvažuje v Podbořanech už několik let. V poslední době se už zdálo, že sportovci jsou krůček od splnění snu. Radnice má hotové všechny projekty, povolení, proběhlo už i výběrové řízení na stavitele. Vypadalo to, že už se konečně začne stavět, hotovo mělo být letos. Nadějně o tom mluvilo i vedení města, podmínkou ale byla dotace. Ta ale nakonec nedorazila a chybí tak to nejdůležitější – peníze.

„Bohužel, nebyli jsme úspěšní, i když jsme měli vše dobře připravené, vše jsme splňovali, byli jsme připraveni hned začít stavět. Dotace nevyšla, hala se tak prozatím stavět nebude,“ potvrdil starosta Podbořan Radek Reindl. Doufá ale, že odklad nebude trvat dlouho.

Jen ze své pokladny sportovní stánek ale město stavět nechce. „Stavět halu jen za peníze města, to by bylo moc nákladné, už bychom to neutáhli. Máme hodně dalších akcí, školy, opravu kulturního domu a další priority. Do budoucna určitě dál novou halu chceme, ale s dotací. Budeme o ni dál žádat, co nejdříve, hned jak bude vypsán další vhodný program,“ pokračoval Reindl.

Město mělo v rozpočtu pro letošní rok dokonce našetřeno 22 milionů na spoluúčast. Poté co dostalo informaci, že neuspělo se žádostí, rozpustili částku zastupitelé na jiné projekty. Letos přitom Podbořany rekordně investují, mají v plánu projekty za téměř 70 milionů.

Plánovaný sportovní stánek v Podbořanech by měl mít vnější rozměry přibližně 60×30 metrů, jeho součástí má být i menší hlediště. Stát by měl v areálu Tatranu za současnou fotbalovou tribunou. Výběrové řízení vyhrála mezi deseti uchazeči firma AMP Chomutov s nejnižší částkou 39,8 milionu korun.

Moderní sportovní hala se zázemím chybí sportovcům v Podbořanech už dlouho. „Hala by byla určitě dobrá. Byla by to další možnost v Podbořanech, sportovcům schází moderní hala na tréninky i zápasy, přivítal bych jí,“ podporuje projet například Milan Pelant. Také další Deníkem oslovení lidé by ji uvítali, ani radnice mnoho negativních hlasů nezaznamenala. Projekt prý podporuje většina.

Podle některých oponentů současného vedení města už měla hala fungovat. „Hala tu měla dávno být. Peníze byly našetřené. Měly se hledat také další zdroje, už dříve. Kdyby se nedávalo na některé nesmyslné projekty, už tu mohla být dříve,“ myslí si zastupitel Lumír Šopf, dlouholetý kritik radnice.

Vedení Podbořan s ním nesouhlasí, argumentuje tím, že původní projekt byl příliš nákladný a hlavně prý také bylo potřeba investovat jinde – do renovace sídlišť, škol a dalších zařízení.

O hale se v Podbořanech mluví už snad patnáct let. První vážné úvahy se objevily již v roce 2007. Před deseti lety se ale náklady odhadovaly na 120 milionů, tolik si podbořanský rozpočet, který zpravidla investuje kolem 30 milionů nemohl dovolit. Před rokem a půl ale vedení města projekty přehodnotilo a přišlo s výrazně levnější variantou. Hala nemá být tak „velkolepá“ a má být o něco jinde, její součástí nebude fotbalová tribuna. Sloužit má ale prý stejně.

Záměr stavby haly kritizuje také část veřejnosti. Nelíbí se jim finanční náročnost samotné stavby, ale ani pozdější provozní náklady. Peníze by se prý dali použít jinde. U sportovních hal bývají náklady všeobecně vysoké, města na ně běžně přispívají. Upozorňují, že v menším městě může být hala nevytížená.

Zda bude hala provozně v plusu či mínusu záleží podle odborníků právě na tom, jak se podaří stavbu vytížit, pronajímat a využívat. Právě kvůli pozdějším provozním nákladům trvá vedení města na dotačních penězích, které mají ulehčit městské kase. Ušetřené peníze pak bude moci město případně dát do provozu haly.

Vedení radnice říká, se aktuálně našlo finančně přijatelné řešení a doufá, že se ji v budoucnu podaří postavit. Argumentuje také tím, že většina lidí z Podbořan si halu prý přeje. „Sportovci o výstavbu haly žádají dlouhodobě, chybí tady. Nemají pořádně kde trénovat a hrát. Ve městě žádná hala ani tělocvična, která by splňovala současné nároky sportovců, není. Navíc nebude v budoucnu jen pro sportovce, budou ji moci využívat i školy, mohou se tam pořádat také různé kulturní akce,“ zdůvodnil starosta Podbořan Reindl.