Město Žatec v září zahájí svou největší novou investiční akci letošního roku. Za 37 milionů korun nechá postavit v místní části Bezděkov splaškovou kanalizaci. Ta vesnici se dvěma stovkami obyvatel chybí, odpadní vody lidé vypouštějí do žump, septiků či staré kanalizace končící v místních vodotečích. Nevhodná řešení, která způsobují sesuvy svahů kolem vesnice, nahradí stoky, jež odvedou splašky na čističku odpadních vod v Žatci.

V Bezděkově se bude stavět kanalizace, napojí se na ni také nové rodinné domy, které vyrostly mezi vesnicí a Žatcem. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Město by výstavba kanalizace měla stát pouze zhruba šest milionů korun. „Podařilo se nám získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 26 milionů korun a podíl na realizaci od Severočeské vodárenské společnosti, ve které je město Žatce akcionářem. Externí zdroje jsou tedy v celkové výši 31 milionů korun,“ řekl starosta Žatce Radim Laibl.

Stavba kanalizace je rozdělena do tří částí, první z nich začne koncem září. Práce mají trvat rok. Po dokončení kanalizace se budou odpadní vody z Bezděkova odvádět řadem do Holečkovy ulice v Žatci a odtud dál na žateckou čističku odpadních vod. Celkem je v plánu stavba stok o celkové délce 2165 metrů a dvou přečerpávacích stanic.

V Bezděkově se bude stavět kanalizace, napojí se na ni také nové rodinné domy, které vyrostly mezi vesnicí a Žatcem.Zdroj: Deník/Petr Kinšt

„Na kanalizaci se budou moci napojit developeři, kteří mezi Žatcem a Bezděkovem postavili rodinné domy, nebo to ještě plánují. Do patnácti, dvaceti let by podle nynějších záměrů výstavby měl Bezděkov splynout se Žatcem,“ připomněl starosta.

Dodavatelská firma, výběrové řízení vyhrála společnost Vodohospodářské stavby, postaví kanalizaci na hranici pozemků, jednotlivé přípojky si musí majitelé rodinných domů zajistit sami. „Firma nabídla lidem jejich položení, ale zda možnosti využijí, je jejich rozhodnutí,“ připomněl mediální zástupce města Tomáš Kassal.