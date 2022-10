Městys Cítoliby, na jehož katastru budou oba konce lávky ležet, vybral firmu, která lávku postaví. „Přihlásily se tři společnosti, vybrali jsme ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Nyní probíhá závěrečná kontrola formalit, předpokládám, že do dvou týdnů vyzveme vítěze výběrového řízení k podpisu smlouvy. Začít stavět by se mělo v listopadu,“ sdělil cítolibský starosta Petr Jindřich. Stavba lávky by měla trvat rok.