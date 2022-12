„Řízení jsme se rozhodli zrušit, protože druhá nabídka už byla relativně vysoká. Nové vypíšeme na přelomu roku,“ sdělil starosta Cítolib Zdeněk Vaic. V městysu se po letošních komunálních volbách vyměnilo vedení, na potřebě lávky panuje ale shoda napříč zastupitelstvem. „Uvidíme, jaké cenové nabídky obdržíme. Pokud by byly příliš vysoké, od stavby lávky bychom asi upustili. A to i přes to, že máme příslib dotace,“ dodal starosta.