Po velikonočních svátcích stavbaři dokončí u Žiželic na Žatecku systém vrtů, díky kterým zjistí geologické podmínky v trase obchvatu obce. Za rok se začne přes údolí stavět velký most. Ten se stane součástí nového téměř tři kilometry dlouhého úseku silnice I/27 z Mostu na Plzeň.

U Žiželic se dokončují průzkumné vrty kvůli obchvatu. | Video: Deník/Petr Kinšt

Dobrou zprávou pro řidiče je, že se jim po dokončení obchvatu cesta zrychlí, vyhnou se prudkým klesáním a stoupáním se zatáčkami, obyvatelé Žiželic se zbaví frekventované dopravy. Horší zprávou je, že výstavba si vyžádá rok a půl dlouhou uzavírku silnice. Řidiči budou muset na objízdné trasy.

Se zprovozněním obchvatu Žiželic se počítá v listopadu roku 2026. Uzavírka začne se zahájením stavebních prací zhruba za rok.

„Nyní jsme ve fázi inženýrsko geologického průzkumu, u Žiželic dokončujeme vrty. Je jich 73, nejhlubší má 40 metrů a celkem se vyvrtaly dva kilometry,“ popsal Karel Dittrich, stavbyvedoucí společnosti Silnice Group, která je členem sdružení, jež obchvat Žiželic vyprojektuje a následně postaví.

„Na vrtech vidíme, že je to tady z geologického pohledu velice pestré. Střídají se jíly s různým obsahem prachovitých částic a písky,“ popsal geolog společnosti Geofos Petr Stöhr.

Přístroje ve vrtech začaly s měřením pohybů svahů - hluboké údolí potoka Hutná je náchylné na sesuvy. „Monitoring bude trvat rok. Na základě jeho výsledku se vyprojektuje most, který se začne stavět příští rok v dubnu. Zároveň s tím začnou práce na přestavbě nynější silnice nad Žiželicemi,“ sdělil správce stavby Zdeněk Zálešák z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Mezitím se v místě vykácí zeleň a připraví území pro stavbu. „Vlastní stavební práce budou probíhat za plné uzávěry,“ dodal Zálešák.

Mapka ukazuje, kudy povede obchvat Žiželic.Zdroj: se svolením ŘSD

Pro řidiče to znamená, že od jara 2024 do podzimu 2026 na ně čeká uzavřená silnice I/27 mezi dálniční křižovatkou nad Žiželicemi a Žatcem. Objízdné trasy kamionů povedou ve směrech na Louny a Chomutov, osobní auta budou jezdit přes Staňkovice.

Most u Žiželic bude 360 metrů dlouhý a až 30 metrů vysoký. Podle Lukáše Vráblíka, technického ředitele společnosti Valbek, jež most vyprojektuje, se v případě Žiželic počítá s podobným mostem, který vyrostl v letech 2014 až 2016 na stejné silnici u nedaleké Velemyšlevsi. „I v případě Žiželic jde z geotechnického hlediska o extrémně složitý terén. Můžeme očekávat veškeré možné problémy s tím spojené. Most jsme navrhli podobný jako ve Velemyšlevsi, toto řešení se osvědčilo,“ sdělil Vráblík.

Finální podobu mostu u Žiželic, počet pilířů a hlavně jejich založení určí právě výsledky geologického monitoringu. „Terén je u Žiželic z geologického hlediska velmi složitý. Mohli jsme při založení mostu jít cestou několika desítek metrů hlubokých pilotů, to by ale nebyl zřejmě ten ekonomicky nejoptimálnější způsob. Proto nejprve proběhne podrobný průzkum, který ukáže konečné technické řešení. Optimální z hlediska ceny mostu a jeho životnosti, která by měla být sto let,“ sdělil při slavnostním zahájení stavby loni v létě generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Za složité podloží může geologický vývoj území před miliony let, v třetihorách, kdy ústily do Mostecké pánve řeky, které odvodňovaly rozsáhlé území Čech. Na pomezí dnešního Žatecka, Mostecka a Chomutovska vznikla oblast geology pojmenovaná Žatecká delta s jílovitými a písčitými usazeninami.

Procesy utvářející krajinu měly vliv na tvorbu přírodního bohatství severních Čech – uhelných slojí. Na druhou stranu přinesly dnešním stavitelům nejedno trápení.

Geologicky složité podmínky zkomplikovaly ražbu dlouhého železničního tunelu mezi Chomutovem a Březnem nebo založení velkého silničního mostu u Velemyšlevsi na silnici I/27 Most – Žatec. A teď se s nestabilním podložím musí vypořádat při stavbě mostu přes údolí v Žiželicích.

Obchvat vyjde na zhruba 800 milionů korun. Kromě mostu přes údolí se přestaví silnice I/27 nad Žiželicemi ve směru na Most, dojde k napřímení některých zatáček a rozšíření o „předjížděcí“ pruh.