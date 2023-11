Tři roky. V listopadu 2026 má začít sloužit obchvat Žiželic, stavba bude náročná

Listopad 2026. To je termín, kdy se počítá se zprovozněním obchvatu Žiželic na Žatecku na silnici I/27 Most – Plzeň. Údolí potoka Hutná překlene 360 metrů dlouhý a 30 metrů vysoký most.

Údolí u Žiželic překlene nový silniční most. | Video: Deník/Petr Kinšt

Dobrou zprávou pro řidiče je, že se díky obchvatu významně zrychlí cesta. Horší zpráva zní, že se během výstavby počítá s dlouho trvajícími objížďkami. V místě se nyní pracuje na příjezdových cestách na budoucí staveniště mostu. Jeho stavba by měla začít příští rok na jaře. Kromě mostu přes údolí se přestaví silnice I/27 nad Žiželicemi ve směru na Most, dojde k napřímení některých zatáček a rozšíření o „předjížděcí“ pruh. Cena díla je dle smlouvy ze zhotovitelem 783 milionů korun bez DPH. Stavba obchvatu začíná. Most u Žiželic bude podobný jako u Velemyšlevsi K slavnostnímu zahájení stavby obchvatu došlo už loni v létě, vlastním pracím ale předchází rozsáhlý geologický průzkum. V místě je 73 vrtů, nejhlubší má 40 metrů. Hluboké údolí potoka Hutná je totiž náchylné na sesuvy. Za složité podloží může geologický vývoj území. Před miliony let, v třetihorách, ústily do Mostecké pánve řeky, které odvodňovaly rozsáhlé území. Na pomezí dnešního Žatecka, Mostecka a Chomutovska vznikla oblast geology pojmenovaná Žatecká delta s jílovitými a písčitými usazeninami. Na stavbách dálnic se krade. Případ se škodou přes milion korun řeší soudy Kvůli výstavbě obchvatu bude od jara 2024 do podzimu 2026 uzavřena silnice I/27 mezi dálniční křižovatkou a Žiželicemi. Objízdné trasy kamionů povedou ve směrech na Louny a Chomutov, osobní auta budou jezdit přes Staňkovice. Výstavba obchvatu Žiželic je jednou z několika investic, které mají zmodernizovat silnici I/27 Most – Plzeň. U nedaleké Velemyšlevsi je v provozu od roku 2016, další obchvaty a přeložky se chystají do roku 2030 na severním Plzeňsku. Příští rok se má začít stavět šestikilometrový obchvat Plas s přemostěním údolí Střely s výškou přes 80 metrů.

