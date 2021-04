Panenský Týnec je v mysli mnoha lidí spojen s nedostavěným chrámem. Kvůli své údajné pozitivní energii láká turisty nebo svatebčany. Zasáhla vás v tomto ohledu pandemie covidu?

Panenský Týnec jako turisticky atraktivní lokalitu zasáhla hodně. Turistů kvůli omezením přijelo určitě méně. Svatebních obřadů jsme loni měli o třetinu méně. Čekal jsem větší pokles, ale trendem současné doby jsou menší obřady, které byly povolené.

Samozřejmě, že hodně. Mrzí mě třeba omezení provozu naší základní a mateřské školy. Na začátku školního roku dokončila modernizaci učebny přírodních věd, o rok dříve učebnu informatiky. Škola i školka mají nové venkovní učebny. Je velká škoda, že si je někteří žáci nestihnou užít.

V Panenském Týnci a nedalekém Žerotíně se staví kanalizace. Je to velká investice. Narazili jste na nějaké větší problémy?

Kanalizace je poslední infrastrukturou, která v obcích chyběla. To přináší určité potíže, například při řešení umístění stok s ohledem na už existující sítě. V minulém roce jsme museli vyřešit některé administrativní a technické problémy, které stavbu zdržely.

Stihnete stanovený termín dokončení?

Nyní stavba pokračuje rychlým tempem a věřím, že termín dokončení v srpnu v roce 2022 stihneme.

Na kolik stavba kanalizace vyjde?

Náklady na veřejnou část jsou 49,2 milionu korun. Z toho dotace z operačního programu Životní prostředí je 29 milionů a Ústecký kraj přispěl 4,9 miliony. Další náklady jsou na dozory, administraci, projektovou dokumentaci a podobně. Ve sdružení obcí se Žerotínem máme rozděleny náklady koeficientem 61:39. Vycházeli jsme z počtu trvale hlášených obyvatel. Obě obce chtějí podpořit občany při budování domovních přípojek.

Brali jste si na stavbu úvěr?

Ano. Úvěr skoro 19 milionů bude Panenský Týnec splácet do roku 2037.

Kterou další investici v Panenském Týnci plánujete?

Už počtvrté žádáme o podporu na stavbu multifunkčního hřiště. To by sloužilo veřejnosti i školám. Letos upravíme s finanční podporou společnosti Nexen cestu k rybníku, upravíme tam zeleň a odpočinková místa.

Kromě kanalizace se u Panenského Týnce staví také úsek dálnice D7 Praha – Chomutov. To obojí s sebou přinese zhoršený stav komunikací. Plánujete jejich opravu?

Ano. Postupně musíme obnovit chodníky, komunikace čeká oprava také. Nejen stavba kanalizace, ale také provoz spojený s dostavbou dálnice je na nich hodně znát. Věřím, že na opravu komunikací nezůstaneme sami a že své silnice v Panenském Týnci opraví i Ústecký kraj.

Přináší vám stavba dálnice D7 u Panenského Týnce nějaké zásadní komplikace?

Tak jako na každé velké stavbě provoz spojený se stavbou dálnice přináší zvýšení prašnosti, hluku a podobně. Zhotovitel silnice čistí, většina řidičů jezdí ohleduplně, ale už se těšíme, až bude hotovo.

To by mělo být letos na podzim. Hlavní silnice nevede přes Panenský Týnec od osmdesátých let 20. století, kdy se postavil obchvat. Teď se rozšiřuje na dálnici. Co pozitivního lidem v Panenském Týnci po dokončení dálnice přinese?

Úsek silnice I/7 Praha – Chomutov u Panenského Týnce je velice nebezpečný a nehody, ke kterým vyjíždí také naše jednotka dobrovolných hasičů, jsou často tragické. Přeměna silnice na dálnici by toto měla výrazně zlepšit. Velkým přínosem bude mimoúrovňová křižovatka u Panenského Týnce, která umožní bezpečný nájezd na dálnici.