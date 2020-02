Teď patří zakladatel firmy Vím o všem, 34letý Josef Beneš z Hrobu, mezi nejnadějnější začínající podnikatele v Ústeckém kraji. Hrnou se mu investoři i nabídky z televizí a plánuje obchodní expanzi daleko za hranice země.

Systém Vím o všem je určen pro stavební firmy. Propojuje jejich vedení se subdodavateli, řemeslníky i investorem. Může si ji ale také pořídit samotný investor. Jako třeba město. „Začali jsme aplikaci testovat s městem Osek, které ji koupilo pro své technické služby,“ řekl Beneš s tím, že mezi jeho zákazníky ale nechybějí ani rodiny, které si nechávají stavět dům a chtějí vědět, kde se co na stavbě šustne. „Dneska si objednáte partu pěti lidí a pak tam dělají dva. Takhle vidíte, jestli tam vůbec jsou,“ komentoval Josef Beneš.

Brnkačka

Samotnou mobilní aplikaci si primárně musí do telefonu nainstalovat řemeslník. Fotí s ní dílčí výsledky stavby, řeší s její pomocí papíry. Investor na webu prostřednictvím vzdáleného přístupu ví o tom, jak dlouho se řemeslník zdržel na stavbě. Díky sledování a automatickému ukládání dat je pak zároveň pro stavbyvedoucího „brnkačka“ vést elektronický stavební deník. Zabere to podstatně méně času, než když se s ním musel dělat písemně. „Nepíše ho, ale v podstatě jen edituje a schvaluje z nasbíraných dat,“ potvrdil Beneš.

Díky aplikaci je tak celá stavba pro všechny strany daleko průhlednější. Vyřeší se docházka zaměstnanců, ztráty nářadí a mnoho dalšího. Nejvíc to pochopitelně „odnášejí“ dělníci. „Na začátku bývají naštvaní,“ přiznal Beneš. „Ale i ti, co švindlují, jsou nakonec spokojenější. Už nejsou ve stresu, že je někdo odhalí. Všem, kdo naši aplikaci používají, to šetří čas i peníze,“ zmínil Beneš. Ten navíc zákazníkům nabízí on-line dohled nad stavbou. Že jde o dohled skutečného odborníka, potvrzuje fakt, že ve stavebnictví dělá od 14 let.

Beneš má řadu let vlastní stavební firmu, která podniká v regionu. Dnes patří k nejlépe hodnoceným na portálu NejŘemeslníci. Staví dodnes, momentálně v Teplicích a Ústí. Aplikaci Vím o všem Beneš vyvinul původně jenom pro potřeby své firmy. Až pak mu došlo, že by se hodila i kolegům v oboru. V tuzemsku i zahraničí sice už existovaly dílčí aplikace na docházku, hlídání nářadí, podpisy dokumentů nebo on-line stavební deník. „Ale žádná nebyla tak komplexní a jednoduchá jako ta naše,“ je si jistý Beneš.

Cíl? Vietnam

Potvrdila to i první investice zvenčí. „V uplynulých týdnech jsme prodali 10 procent firmy za 5,5 milionu,“ řekl Beneš. Jedná i s dalšími investory, kteří chtějí do aplikace vložit už desítky milionů. Budou potřeba. Firma plánuje dobýt stavebnictví i v dalších evropských státech a ve Vietnamu. „Jde o druhou nejrychleji rostoucí ekonomiku na světě. Velkých stavebních firem jsou tam možná stovky,“ vysvětlil Beneš. Expanzi na východ plánuje i proto, aby byl každou nohou někde. „Když je v Evropě krize, v Asii mají ekonomický boom,“ připomněl.

Hvězda z inkubátoru

Jeho firmě pomohlo na startu Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK), účastnila se takzvaného podnikatelského inkubátoru. Ještě dnes si to vývojář pochvaluje s tím, že zájem ICUK o jeho firmu doteď neskončil. Nyní už se zařadila i do programu CzechStarter z portfolia CzechInvestu. Patří i mezi členy pražského ImpactHubu, kde se Beneš stýká s dalšími nadějnými podnikateli z celé republiky. Jeho firmu podporuje různými školeními spolu s dalšími 19 českými start-upy také nadnárodní internetový gigant Google.

V posledním ročníku soutěže Inovační firma roku, kterou vyhlásil ICUK ke konci minulého roku v Teplicích, získal Beneš za aplikaci zvláštní ocenění. „Firma reprezentuje typický start-up v Ústeckém kraji, který se už bez naší pomoci úspěšně vyvíjí dál,“ vyzdvihl Jan Wedlich z centra. V soutěži se mimochodem neztratil ani gymnaziální student z nedaleké Krupky Michal Doubek. Bodoval za aplikaci pro fotografy Contributr.io. „Ta s pomocí umělé inteligence dokáže popisovat a kategorizovat fotografie a sama je odesílat do vybraných fotobank,“ přiblížil Ondřej Klein z ICUK.