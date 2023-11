Celodenní výstražná stávka základních, středních a mateřských škol naplánovaná na 27. listopadu, se jen v Lounech dotkne zhruba tří tisíc dětí.

Oznámení rodičům o chystané stávce v mateřské škole. | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Uzavřeno zůstane všech pět lounských základních škol, do kterých dochází 2400 žáků. Do stávky se zapojí také šest mateřských škol z devíti, 345 ze 612 dětí předškolního věku tak zůstane v pondělí doma. Vyplývá to z aktuálních údajů lounské radnice.

Do stávky se zapojí také lounské Gymnázium Václava Hlavatého, naopak v Obchodní akademii a Střední odborné škole generála Františka Fajtla bude v pondělí 27. listopadu probíhat výuka dle rozvrhu.

Zdroj: Deník/Petr Kinšt