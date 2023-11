Připravovanou jednodenní stávku v českém školství, kterou odbory ohlásily na příští pondělí, 27. listopadu, vedení Loun podporuje. Podle něj chystané změny negativně dopadnou také na hospodaření města.

Ilustrační snímek | Foto: Deník / Adam Fogl

Z lounských školských zařízení jsou připraveni stávkovat všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Kpt. O. Jaroše, ZŠ Školní a ZŠ Přemyslovců. Zaměstnanci ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Prokopa Holého nebo MŠ Kpt. Nálepky a MŠ Šafaříkova zatím vyčkávají na jednání mezi odbory a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v tomto týdnu. Informoval o tom v tiskové zprávě mluvčí lounské radnice Marcel Mihalik.

„Zaměstnanci lounských škol jsou připraveni stávkovat, pokud se vyjednávání o požadavcích školských odborů s MŠMT výrazně nezmění. Podporu mají ve zřizovateli i v radním a zástupci ředitele Gymnázia Václava Hlavatého Milanu Čermákovi,“ sdělil.

Kolik škol při stávce učitelů zavře není jasné, o děti by ale mělo být postaráno

Cílem jednodenní stávky je zabránit snižování výdajů na školství, které by podle odborů ovlivnilo kvalitu vzdělávání. „Plně podporuji požadavky učitelů a škol zejména v tom, aby nedošlo ke snížení kvality výuky slučováním skupin například při výuce jazyků. Pokud se nepodaří vyjednat více peněz pro školství, bude to znamenat, že se například jazyk, informatika nebo odborné semináře, které se učily v dělených hodinách po 10, 12 žácích, budou učit v podstatně vyšším počtu žáků. To jde proti smyslu individualizace a kvality výuky,“ vysvětlil radní Milan Čermák, který je současně pedagogem s letitou praxí.

Zaměstnanci škol zřizovaných městem Louny mají podporu města i proto, že stát plánuje přenášet další náklady na obce. „Platy školníků, uklízeček, hospodářek, účetních a dalších nepedagogických pracovníků chce stát přenést na obce. Město Louny by v takovém případě vynaložilo zhruba 40 milionů korun ročně,“ uvedl mluvčí úřadu Marcel Mihalik.

V Lounech si od září připomínají výročí divadla. Teď proběhl slavnostní večer

Zda se školy do stávky skutečně zapojí, záleží na výsledcích vyjednávání s MŠMT. „Vedení škol, které by do stávky vstoupily, již komunikuje s rodiči žáků a informuje je při třídních schůzkách nebo přes jiné komunikační cesty. V době stávky totiž o děti nebude postaráno,“ doplnil mluvčí radnice.

Situace se vyvíjí každým dnem a vyjednávání není ukončeno. „Věřím, že dojde ke kompromisu. Že zvítězí zdravý rozum a nebude ovlivněna kvalita výuky. Pokud ale nebudou požadavky splněny, jsem připraven i já se aktivně stávky účastnit,“ potvrdil Milan Čermák, který vyučuje matematiku a fyziku. Situaci podle něj vidí stejně i většina zaměstnanců lounského gymnázia nebo obchodní akademie.

Mohlo by vás zajímat: Co dělat, když potkáte u Žatce na silnici Pandury? Mnozí řidiči to nevědí

Zdroj: Armáda ČR