Kam s dětmi, když budou stávkovat učitelé? Vzít si dovolenou? Budou mít čas babičky? V Žatci nabízí řešení radnice, místo do lavic tam děti mohou zamířit do divadla a kina.

K celorepublikové stávce učitelů se ve středu 6. listopadu v Žatci připojí tři základní školy. Uzavřené budou ZŠ Jižní, ZŠ Komenského alej a ZŠ náměstí 28. října. Základní školy v ulicích Petra Bezruče a ve Dvořákově budou fungovat v běžném režimu, stejně jako školky.

Radnice pro děti z uzavřených škol chystá náhradní program v budově žateckého divadla. Otevřeno bude pro školáky od 6 do 17 hodin.

„Pitný režim zajistí město, stravu pro své děti musí zajistit rodiče. Musí dát jídlo dětem s sebou do divadla,“ přiblížila starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

Pro děti bude připravený program po celý den. Na plátně, na podiu, i v dalších prostorách divadla. „Počítáme s dopoledním i odpoledním promítáním filmů a dalším programem v divadle. Máme domluvenou spolupráci s knihovnou a domem dětí a mládeže,“ pokračovala Zdeňka Hamousová.

V divadle proběhne osobní předání dětí, dopravu v úzké Dvořákově ulici, kam se budou sjíždět rodiče ze tří škol, budou ve středu ráno korigovat strážníci.

Pořadatelé prosí rodiče, aby předem nahlásili, které děti do divadla přijdou. Nejpozději do úterý 5. listopadu do 19 hodin, kvůli programu, ale i zajištění pití a dalších věcí. „Kontaktní osoby pro nahlášení jsou Zdeňka Hamousová (tel. 724 043 786), Renata Sedláková (724 808 604) a Drahuše Beranová (721 384 153),“ žádá radnice.

Kolik škol se po republice k celodenní stávce přidá zatím není úplně zřejmé. Někde se teprve rozhodují.

Nejasná je prozatím situace i v Lounech. Kdo tam bude stávkovat a jestli vůbec někdo, se bude řešit ještě během dneška. Do pondělního odpoledne tam stávku zatím nikdo neoznámil. „Zatím se učitelé nevyjádřili,“ řekla v pondělí Petra Fleková, zástupkyně ředitele na lounské ZŠ Přemyslovců.

Stávka zatím není vyhlášena ani na ZŠ kpt. Otakara Jaroše. „Ještě není jasno. Učitelé budou ještě o možnostech diskutovat,“ uvedl ředitel Vlastimil Lisse. Podobné je to také na ZŠ Prokopa Holého. „Zatím nikdo nepřišel s tím, že chce stávkovat. Ale ještě se to může změnit, ještě zcela jasno není,“ dodal v pondělí také Richard Hnilica, zástupce ředitelky na ZŠ J. A. Komenského v Lounech.

V Postoloprtech se děti budou učit. „Stávkovat nebudeme,“ oznámila ředitelka školy Kateřina Pfertnerová.

Také v Podbořanech zůstanou školy otevřené. „Zatím nemáme informace, že by někdo chtěl stávkovat. Předpokládám, že ve středu budeme fungovat v běžném režimu,“ uvedla ředitelka ZŠ Husova Jana Šipošová. Do stávky se nezapojí ani Masarykova ZŠ v Podbořanech.

A proč stávka? Některým kantorům se nezamlouvá, že vláda prý nedodržuje slib o růstu platů. Ty se mají učitelům zvýšit o 8 % do tarifů, 2 % mají být nenárokové. To se odborům nelíbí a požadují růst tarifních mezd o 10 %. Obávají se, aby část peněz z nenárokové složky nešla na jiné projekty. Navíc prý bylo slíbeno 15 % přidání.