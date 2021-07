Lidé mohou na opravu obydlí dostat až dva miliony korun. „Tohle je určitě super. Hodně nám to pomůže,“ řekl ve frontě před stanem 33letý rodák ze Stebna Lukáš Přibík. „Máme statek zbouraný z osmdesáti procent, tak potřebujeme nějaké peníze. Zbyl nám akorát dům, jinak všechny stodoly lehly,“ dodal.

Silná bouře s krupobitím se vesnicí prohnala ve čtvrtek 24. června a poškodila desítky objektů. Strhla střechy a zdevastovala vnitřní vybavení, včetně techniky. Naštěstí nikdo nepřišel o život. Lukáš Přibík byl v tu dobu v práci v Litvínově. Když se vrátil domů, kde žije s velkou rodinou, zažil šok. „Byla to zkáza, jakou jsem v životě neviděl,“ svěřil se.

Stebno teď zažívá druhý víkend od pohromy. Podle starousedlíka nejhorší psychická zátěž pomalu odeznívá. „Začátek byl nejhorší, byl to velký stres,“ poznamenal. Některým obyvatelům se však stále hrnou do očí slzy, když si uvědomí, čím vším prošli.

Úřednice ve stanu začaly s lidmi sepisovat žádosti o dotaci, evidovat rozsah poškození jednotlivých domácností, odhad materiálních škod a stahovaly do počítačů fotografie poničených objektů a zařízení. „Stropy, střechy, podlahy, prostě všechno,“ diktoval mobilnímu týmu škody mladý manželský pár. „Kdyby nám něco chybělo, budeme vám volat,“ upozorňovaly úřednice žadatele. Řada fotografií, které se staly součástí žádostí, mobilní tým vyvedla z míry. „Já mám husí kůži, jen když na to koukám,“ řekla úřednice.

Nevratnou dotaci lidem poskytne Státní fond podpory investic. Žadatel může získat až dva miliony korun a výhodný úvěr až tři miliony korun s úrokem 1 % až na 30 let. Cílem je, aby lidé mohli do Vánoc opět normálně bydlet.

„Žádosti občanů budou zpracovány bezodkladně tak, aby smlouvy o poskytnutí dotace mohly být uzavřeny co nejdříve. Zálohy ve výši pět set tisíc korun na demolici nebo projektovou přípravu však lidé na své účty dostanou ještě před uzavřením dotační smlouvy, a to nejpozději do sedmi dní,“ informovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Lhůta pro doručení žádosti končí v červnu 2023. Čerpání dotace bude probíhat podle typů podpory, v případě oprav to bude postupně a na základě doložených faktur.

Mobilní týmy Státního fondu podpory investic od 2. července působí i v obcích na Moravě poškozených tornádem. Ve Stebně úřednice chtěly být v sobotu minimálně do 14 hodin. Od rána se nezastavily, protože lidé stále přicházeli se žádostmi o dotaci.

Podrobné informace k dotaci z programu Živel jsou na webu ministerstva pro místní rozvoj.

Někteří obyvatelé Stebna upozornili, že by potřebovali dotaci i na obnovu zničených neobytných budov a na výstavbu nových, aby měli opět kde uskladnit svá technická zařízení, která používají k podnikání nebo k péči o zahrady a lesy v okolí. Ve zdevastovaných kamenných budovách měli například traktory nebo jiné stroje. „Často jsou to větší budovy než rodinné domy,“ sdělila jedna z místních obyvatelek.