Město je vyslyšelo a pokusí se najít jiné řešení. Hřiště možná vznikne v nevyužívaném areálu bývalé školy v přírodě, jak navrhli sami místní.

Ve Stebně se proti novému hřišti nedávno podepisovala petice. „Petiční výbor obešel většinu místních obyvatel i chatařů, aby zjistil jejich názor. Nejsme obecně proti výstavbě hřiště ve Stebně. Nechceme ale, aby vzniklo na místě, kde to negativně zasáhne do přírody a urbanismu obce a kde není s nadšením vítáno ani místními teenagery, kterým má být mimo jiné určeno,“ shrnul předseda petičního výboru Tomáš Čížek. Pod petici se podepsala většina obyvatel Stebna. Ve vesnici jich žije stovka.

Lidem vadí, že nové moderní sportoviště by narušilo historický ráz vesnice z 12. století. Jeho až třímetrové ohrazení by negativně změnilo pohled na dominantu Stebna – kostel svatého Jana Křtitele ze 14. století. Vadí také zásah do zeleně, který by byl nedílnou součástí výstavby hřiště s plánovanými rozměry 37 x 17 metrů. Současné travnaté hřiště s blízkým dřevěným stánkem místní využívají během roku k řadě kulturním a společenským akcím.

První únorovou sobotu se o záměru vzrušeně debatovalo v místním hostinci. Účast lidí byla hojná, dorazilo i vedení Kryr včetně velké části zastupitelů. „Pokud hřiště místní na návsi nechtějí, stavět ho nebudeme,“ sdělil kryrský místostarosta Miroslav Sahulka.

Stebenští radnici v Kryrech navrhli, aby nové sportoviště postavila v areálu bývalé školy v přírodě, který se nachází vedle vesnice. Potíž je v tom, že není v majetku města. Staré hřiště, na kterém by moderní sportoviště mohlo vyrůst, patří státu. Ten pozemek spolu s dalšími prostřednictvím Státního pozemkového úřadu pronajímá místnímu zemědělci. „Budeme o převod pozemku jednat. Bude to ale dlouhodobá záležitost s nejasným koncem. Dnes nemůžeme předjímat, jak to dopadne,“ dodal místostarosta.

Zmíněný areál Třemešek u Stebenského rybníka sloužil jako škola v přírodě pro základní školy v kraji, po roce 1989 proběhla jeho privatizace. Budovy zchátraly, v posledních letech několikrát změnily majitele.