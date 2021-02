Je to skoro na den přesně před rokem, kdy se z města do nedaleké vesnice přestěhovali Štěpničkovi. Nové bydlení našli po důkladném prohledávání inzerátů poblíž Mostu, kde bydleli v paneláku.

„Baráček v Bělušicích se nám líbil,“ popsali. Syna dál vozí do školky v Mostě, kam za prací dojíždí i hlava rodiny. Do té loni v dubnu ještě přibyla dcerka. Štěpničkovi tak významně posílili malou, zhruba dvousethlavou obec. Celkem do Bělušic přibylo v průběhu minulého roku 14 lidí. A to z nich udělalo krajskou „hvězdu“ čerstvých tabulek ministerstva vnitra o počtu obyvatel. Meziročně poskočily o 7,2 procenta. Druhý v tabulce je Skršín, také na Mostecku (+ 5,2 procenta), a třetí Přestanov na Ústecku (+ 4,9 procenta).

Větší nemovitost na prodej přivedla nedávno do Bělušic i rodinu Klírů. „Sháněli jsme dům a tady byla dobrá nabídka,“ vysvětlila Tereza Klírová. Tehdy čtyřčlenná rodina se do vsi stěhovala z mosteckého paneláku na přelomu let 2017 a 2018. Také Klírovi dál vozí své děti do města za vzděláním. Nejmladší se jim loni narodilo už v Bělušicích. Rodiny si v obci pochvalují klid, který zatím narušila jen podzimní vzpoura ve věznici. Ani vězení přímo v obci jí ale reputaci mezi hledači nového bydlení dosud nekazilo.

Že se dost lidí z měst přesouvá na venkov, naznačují další čísla: Nejen v Mostě, ale i Ústí, Chomutově, Děčíně či Litoměřicích počet obyvatel meziročně klesl.

Oproti tomu populačně rostla celá řada menších obcí v regionu. Na výběr toho už ale někdy moc není ani „na venku“. V Bedřichově Světci si ještě nedávno postavily dům dvě mladé rodiny, další volné parcely ale Bělušice, pod něž Světec spadá, už nemají. „Brzy možná budou k prodeji dva domy,“ zamyslela se Eva Jelínková, starostka omlazující se obce, kde loni slavili narození dětí hned v několika rodinách, zatímco tam umřel jen jediný člověk.

Ve věznici a v přilehlé firmě na výrobu mycích houbiček pracuje jen pár místních. Lidé z Bělušic nejvíce dojíždějí za prací do Havraně, Libčevsi i Mostu, kam to trvá čtvrt hodiny. Starostku skoro překvapuje, že sem přicházejí i velmi mladí lidé, když tady vlastně nic není: malá hospoda fungovala (do covidu) jen jako klub, nejbližší obchod je v Bečově.

37letý nástrojař Zdeněk Sáček s rodinou se do místní části Bělušic, Odolic, přistěhoval na konci roku 2019. „Bydleli jsme v bytovce v sousední Libčevsi. Hledali jsme baráček, našli jsme ho jen 6 kilometrů odtamtud,“ popsal Sáček. V Bělušicích si chválí péči úřadu o údržbu vsi i příjemné místní lidi. „Mají tu k sobě blíž. Už jsem si stačil popovídat se starousedlíky,“ dodal Sáček s tím, že kvituje i společenské akce, i když bohužel některé loni kvůli známým okolnostem nakonec zrušili.

Za prací muž dojíždí do průmyslové zóny k Havrani. Jeho 35letá manželka Jana tam jako operátorka dělá také. Když zrovna nemají distanční výuku, jejich 12letý a 15letý chlapec zatím za vzděláním dojíždějí do Loun. Až skončí on-line výuka, mladšího nejspíš přehlásí do Mostu. Starší chlapec se tam teď bude hlásit na kuchaře.

Motivace lidí, kteří přišli do Bělušic z města, nepřekvapují makléře v regionu. „Lidé jdou do vesnic,“ potvrdila Veronika Málková z mostecké kanceláře Realitka.cz. V Mostě podle ní buď nejsou volné pozemky, nebo developer, který by chtěl stavět. Už vybudovaných domů se lidé zbavují velmi málo, a když ano, tak prodej obvykle ani neinzerují.

Podle posledních průzkumů k pohybu obyvatel lidé z Ústeckého kraje příliš neodcházejí. Když se stěhují, tak spíše v jeho hranicích. „Nejčastěji jdou za partnerem a potom za bydlením a prací,“ přiblížil Pavel Kuchař z Fakulty sociálně ekonomické ústecké Univerzity J. E. Purkyně. O stěhování uvažuje podle vědců asi desetina lidí, víc ti mladší a s vyšším vzděláním. „Musí na to ale mít,“ upozornil Kuchař.

Vývoj počtu obyvatel v okrese Louny

Zdroj: MÚ Louny

Zdroj: MÚ Louny

Zdroj: MÚ Louny

Zdroj: MÚ Louny