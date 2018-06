Stěhování problémových lidí do Žatce má zabránit stopka pro doplatky na bydlení

Žatec - Nové opatření má začít platit ještě v červnu. Týkat se bude tří konkrétních lokalit.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Vokurka

Ten výjev je v centru Žatce s nastupujícím létem častý. Skupina lidí pokuřuje před domem, na chodníku židle, křičí na sebe, z bytu řve hudba. Kolem se válejí odpadky. Je pozdní večer, popíjejícím ale ponocování nevadí. Do práce nechodí. Radnici došla trpělivost, ještě tento měsíc tam začne platit vyhláška omezující vyplácení doplatků na bydlení.

Své o tom ví třeba Martin Štross, který bydlí v centru Žatce. „Některé domy v centru města skoupili spekulanti z jiných měst a nastěhovali do nich lidi odkudsi z východu. Je jim úplně jedno, co se v jejich domech děje. Jednou za měsíc si přijedou pro nájem, ostatní je nezajímá,“ zmínil. „Vidím to denně v okolí Chelčického náměstí, bývalé věznice a dalších částech centra města. Negativních jevů je celá řada, ti lidé nemají vůbec žádné sociální návyky na rozdíl od původních Cikánů, se kterými je soužití většinou naprosto bezproblémové,“ dodal.

Martin Štross je už několik let žateckým zastupitelem, na problémy s takzvaně nepřizpůsobivými upozorňuje opakovaně. „Mám s tím negativní zkušenost nejen já, obrací se na mě řada lidí. Pokud se chce město prezentovat jako turisticky atraktivní místo, musí toto řešit,“ zdůraznil.

Tři vybrané lokality

Radnice v Žatci po několika měsících příprav dokončuje opatření obecné povahy, na základě kterého se nebudou moci vyplácet doplatky na bydlení ve třech konkrétních lokalitách v Žatci. Právě tam takzvaný obchod s chudobou nejvíc kvete. Opatření má začít platit ještě tento měsíc a má omezit příchod dalších lidí „na dávkách“.

Původně žatecká radnice hovořila o tom, že opatření začne platit na začátku roku 2018. „Celý proces je ale složité správní řízení, ve kterém se vyjadřuje řada institucí,“ vysvětlila právnička města Alena Hornátová. „Připravujeme konečné znění, opatření vydáme v nejbližších dnech. Po uplynutí 15 dní od zveřejnění, tedy někdy na konci června, začne platit,“ doplnila Hornátová.

Opatření bude platit ve třech lokalitách. První je historické centrum města, druhou část v Podměstí kolem ulice Boženy Němcové a třetí určuje konkrétní adresy - jde o domy č. p. 588 v ulici Nádražní schody, č. p. 1035 v ulici Volyňských Čechů a č. p. 2652 v ulici Osvoboditelů.

Vyhláška se však nijak nedotkne obyvatel, kteří v těchto oblastech už žijí. Nikdo z těch, kdo se tam přistěhuje nově, by už ale doplatek na bydlení neměl dostat. „Nechceme, aby se do vybraných oblastí města stěhovali další lidé, kteří tu nebudou pracovat, ale jen bydlet, případně působit na okolí negativně,“ řekla starostka Zdeňka Hamousová.

Pro určení konkrétních oblastí posloužila radnici nejen znalost místního prostředí, ale hlavně statistiky. Například orgán sociálně právní ochrany dětí k 1. září 2017 v celém Žatci sledoval pro nedostatečnou péči o děti, týrání, zanedbávání, záškoláctví a trestnou činnost mládeže celkem 105 problémových rodin. Z nich třetina bydlí v těchto lokalitách. Podobné jsou také statistiky přestupků na úsecích občanského soužití, veřejného pořádku, majetku a návykových látek.

Doplatky na bydlení jsou sociální dávky, které mají pomoci chudým lidem. Řada majitelů domů však situace těchto lidí zneužívá. Jejich prostřednictvím vydělávají na dávkách vyplácených státem za přemrštěné nájmy.