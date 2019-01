Okres Louny /INFOGRAFIKA/ - Od roku 2005 do 2017 se z okresu Louny vystěhovalo 17 139 lidí, k nám jich naopak zamířilo jen 16 848. Stěhováním tak okres ztratil 291 obyvatel. Nejintenzivněji se lidé přemísťovali mezi Lounskem a Mosteckem. Do sousedního okresu uteklo 2 721 lidí, ale 3 022 obyvatel se k nám z Mostecka přistěhovalo. Do Prahy zamířilo 2 674 lidí, opačným směrem jich přišlo 2 286.

Dvě nejvýraznější dominanty Loun - Žatecká brána a kostel sv. Mikuláše | Foto: DENÍK/Zdeněk Plachý

Zaměstnání. To je hlavní důvod, proč se z okresu Louny stěhují lidé do Prahy. Dalším místem, kam místní obyvatelé nejčastěji odcházejí, je Mostecko. Tam je láká zvláště levnější bydlení.

Velmi často z okresu Louny odcházejí mladí lidé hned po dokončení vysoké školy. To je příklad Miroslava Želinského ze Žatce. Po dokončení studia práv se přestěhoval do Prahy, kde pracuje jako koncipient v advokátní kanceláři. „Ze Žatce jsem se odstěhoval do Prahy v létě 2015, protože jako absolvent právnické fakulty jsem v regionu nemohl získat práci v oblasti práva, natož pak v advokacii. Až se stanu advokátem, návrat do Žatce spojený s otevřením vlastní advokátní kanceláře nevylučuji, ale vzhledem k tomu, že i přítelkyně, která je původně z jižních Čech, má práci v Praze, tak to teď nepovažuji za pravděpodobné. V rozhodování tak už bude hrát roli spíše rodina než region jako takový,“ sdělil.

Ze Žatce do Prahy se kvůli práci přestěhovala loni na podzim Monika Slavíková. Do hlavního města dojížděla sedm let. Čtyři roky do školy, tři roky do zaměstnání. „Přestěhovala jsem se kvůli práci. Už jsem nezvládala dojíždět dvě a půl hodiny denně a často i mnohem více. Byly velké problémy s dopravou, velmi častá zpoždění, někdy autobus nejel vůbec. Musela jsem si to v práci nahrazovat. Byla jsem tak pořád jen v práci nebo na cestě,“ vysvětlila, proč se rozhodla opustit milovaný Žatec. „V Praze jsou mnohem větší pracovní možnosti, chtěla jsem tam proto zůstat. A tak jsem si musela vybrat,“ dodala.

„Sice jsou v Praze vyšší náklady, ale když odpadlo cestování, mám o mnoho více volného času. Jsem tu spokojená. Máme tu i takovou žateckou partu,“ připomněla Monika Slavíková.

Problémy s dopravním spojením

Z okresu Louny dojíždějí denně do práce do Prahy stovky lidí auty nebo autobusy. Kvalitní železniční spojení neexistuje. Podobně jako Moniku Slavíkovou většinu z nich problémy s dopravou časem postaví před volbu přestěhovat se, nebo si najít nové zaměstnání blíž k bydlišti.

O nutnosti dostavby dálnice D7 Praha - Chomutov se mluví už 20 let, stále ale polovina úseků chybí. A i dnes je jasné, že dřív než za pět let dálnice postavená nebude. Podobné je to v případě dálnice D6 Praha - Karlovy Vary, kterou využívají k cestám do metropole lidé z Podbořanska.

Podle statistik se kromě Prahy lidé z okresu Louny nejčastěji stěhují na Mostecko. Jedním z takových je Martin Mynařík. „Když jsem dostudoval, bylo bydlení v Žatci poměrně drahé. Navíc tam nebyly takové možnosti, vyžití. Našel jsem si v Mostě práci, zázemí je tam dobré, mění se to k lepšímu. Dnes bych se rozhodl stejně,“ vysvětlil.

Města se snaží zápornou bilanci zvrátit. „Pokud chceme zvednout zájem lidí o setrvání, návrat nebo přestěhování do Loun, je třeba, aby bylo ve městě dostupné bydlení, kvalitní školy, volnočasové vyžití a v okolí dostatek pracovních míst,“ řekl lounský starosta Pavel Janda.