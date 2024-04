/FOTO/ Na obrazovce České televize se už dnes, ve čtvrtek 25. dubna, ukáže Stekník. Zámek mezi chmelnicemi si zahraje v oblíbené dokumentární sérii Skryté skvosty. Památkou provede herec Jaroslav Plesl.

Zámek Stekník si zahraje v dokumentárním cyklu České televize Skryté skvosty. Hlavní tváří pořadu je herec Jaroslav Plesl. | Foto: se svolením Národního památkového ústavu

Osmý díl s názvem Stekník bude mít premiéru ve čtvrtek 25. dubna na ČT2 ve 21.20 hodin. Na zámku se v minulém roce natáčelo tři dny. „Bylo to hrozně příjemné. Jaroslav Plesl jako hlavní tvář, i všichni lidé ze štábu, byli všichni příjemní, úplně skvělí. Moc hezky se nám s nimi spolupracovalo. Bylo to pohodové natáčení,“ pochvalovala si natáčení kastelánka zámku Stekník Jana Zajíčková.

První série dokumentárního cyklu Skryté skvosty měla úspěch, proto se rozhodlo o jeho pokračování. A jedním z cílů, kam diváky zavede známý herec Jaroslav Plesl ve druhé sérii, je právě také Stekník na Žatecku. „Dokumentární cyklus Skryté skvosty jste na obrazovkách Česká televize mohli poprvé vidět na jaře 2022. Nemyslete si ale, že bychom mohli zůstat pouze u jedné řady. Objevování méně známých památek s Jaroslavem Pleslem se nám zalíbilo natolik, že jsme se rozhodli pro pokračování,” uvedl k pokračování natáčení Národní památkový ústav.

„Je to další možnost přiblížit náš zámek veřejnosti, hlavně z jiných regionů,“ těší zájem dokumentaristů Janu Zajíčkovou. Ostatně kastelánka se v díle o Stekníku na obrazovkách také objeví.

Hlavní tvář pořadu Jaroslav Plesl se ve Stekníku projde mezi chmelnicemi, po majestátním schodišti u zámku, zahraje si zahradníka. Uvidíme ho i v dalších rolích, které dokonale představí zámek mezi chmelnicemi. Promění se také v průvodce. Tuto roli ostatně herec výborně zná, dřív totiž opravdu na památkách provázel.

„V podstatě jsem navázal na zkušenost z průvodcovství po hradech a zámcích, kterému jsem se věnoval už od střední školy. Provázel jsem turisty například na Hrádku u Nechanic, Sychrově, nebo Novém Městě nad Metují,“ prozradil pro Českou televizi Jaroslav Plesl.

„Do scénářů jsem mohl doplňovat vlastní zážitky a poznatky o našich památkách. A tím se seriál trochu stává i mojí vlastní výpovědí. I během natáčení mě na konkrétních místech napadaly různé vzpomínky, nebo zajímavosti k danému objektu, místu, nebo i kusu nábytku. Je pravda, že jak během let, kdy jsem průvodcoval, tak za celý svůj život, jsem o památkách něco pochytil. Přátelím se s několika kastelány a téměř veškerý volný čas věnuji hradům a zámkům. Snažil jsem se tak do pořadu vtělit alespoň část své velké lásky k historii,“ dodal při představení série.

Stekník se do hledáčku kamer nedostal poprvé. V roce 2021 zámek navštívil pořad Toulavá kamera. Kamera tehdy zavítala do zámeckých komnat, i do nádherné zahrady. Zámek se objevil také ve vánoční pohádce České televize. A to v roce 2016. Jednu z hlavních rolí hrál v pohádce Slíbená princezna s Jitkou Čvančarovou a Martinem Stránským.

Zámek Stekník

Na místě dnešního zámku stávala kolem roku 1600 pozdně středověká tvrz rytířské rodiny Kaplířů ze Sulevic. V roce 1681 koupil zbytky vyhořelé tvrze bohatý žatecký měšťan Jan Jiří Kulhánek, na místě tvrze postavil barokní zámek. Ve 2. polovině 18. století jeho vnuk Jan František z Klaudensteina vtiskl zámku současnou rokokovou podobu, došlo k velké přestavbě památky. Posledním soukromým vlastníkem byla rodina švýcarského konzula Gérolda Déteindre. Později zámek sloužil pro potřeby statku, následně jej jako depozitář využívala Národní galerie. V roce 1997 jej do správy získal Národní památkový ústav. Od té doby se postupně rekonstruuje, ožívá a zpřístupňuje se veřejnosti.

