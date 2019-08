Stekník zaplavují auta. Zámku chybí parkoviště. Počet návštěvníků památky stále roste. Hosté parkují, kde se dá.

Státní zámek Stekník u Žatce. | Foto: archiv NPÚ

Pěkný program, rekordní návštěvnost, ale také stovky aut na návsi a okolí a s tím spojené problémy s parkováním v malé vesnici. To přinesly srpnové Rytířské slavnosti na zámku ve Stekníku na Žatecku. Správa památky chce problém s parkováním na zámku do budoucna vyřešit. Jeho obliba mezi návštěvníky rok co rok roste, další turisty zřejmě přinese chystaný zápis Stekníku na seznam UNESCO v rámci nominace nedalekého Žatce.