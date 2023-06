Město Louny se letos chystá obnovit stezku pro pěší pod ulicí Pod Šancemi, kterou přibližně před deseti lety poničila povodeň na Ohři. Velká voda ji tehdy podemlela na několika místech, někde odnesla dřevěné masivní zábradlí.

Stezka u Ohře v Lounech. | Video: Deník/Petr Kinšt

Stezka vedoucí pod hradbami mezi jezem a loutkovým divadlem je pěkným místem k procházkám, je ale čím dál tím hůře průchozí.

Město má na obnovu stezky připraveno osm set tisíc korun, úpravy by měly proběhnout v nejbližších měsících. „V současné době poptáváme firmy, které by mohly jednoduché opravy stezky provést. Rádi bychom, aby to bylo do konce letošního roku hotové," přiblížila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Petra Kotková.