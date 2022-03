„Na naši žádost o bezúplatný převod jednoho ze dvou dosud sloužících a bývalých žateckých letounů MiG-29 jsme loni v srpnu dostali kladnou odpověď ze slovenské prezidentské kanceláře. Bylo nám sděleno, že pokud nebude mít slovenské ministerstvo obrany s letadly jiný záměr, neměl by být s převodem problém. Uvidíme, jak to dopadne,“ sdělil předseda spolku a Českého svazu letectví Václav Vašek.

Stíhačky MiG-29 byly, vyjma soudobých švédských Gripenů Jas-39, to nejlepší, co československé nebo české letectvo mělo. Tyto lehké dvoumotorové proudové stíhací letouny u nás sloužily u protivzdušné obrany státu na přelomu 80. a 90. let dvacátého století. V Žatci byl jimi vyzbrojen 11. stíhací letecký pluk. První stroj na místním letišti přistál v dubnu 1989, těsně po návratu 15 pilotů a 45 příslušníků technického personálu po zaškolení v Kazachstánu. V roce 1992 v rámci rozdělení federace deset „devětadvacítek“, což představovalo polovinu z dvaceti dodaných, přelétlo na Slovensko. Zbylé letouny ČR v roce 1995 vyměnila za jedenáct polských vrtulníků PZL W-3 Sokol. Ve slovenském letectvu mají MiGy-29 sloužit do roku 2023, nahradí je americké stroje F-16.

Bývalý velitel žateckého pluku, stíhací a posléze civilní dopravní pilot Václav Vašek vedl přeškolování našich pilotů na MiG-29. Všechny letouny, které Československu tehdejší Sovětský svaz dodal, zalétával v rámci předávacího protokolu od výrobce a posléze s nimi prováděl bojový výcvik a také je předváděl na leteckých dnech v Evropě. Tedy i s těmi stroji, jež nyní chrání slovenské nebe. „Oba operačně způsobilé letouny, které Slovensko dosud používá, sloužily v Žatci. Pokud by se nám jeden z nich podařilo získat, proběhla by na Slovensku jeho demilitarizace, což je přesně stanovený technologický postup, a jako muzejní exponát ho převezeme po silnici do Žatce,“ popsal Vašek.

Kde přesně by byla stíhačka vystavena, není podle jeho slov zatím rozhodnuto. Loni do Žatce dorazil jiný stroj sloužící na místním letišti – MiG-21. „Náš původní záměr byl letoun MiG-21, který je aktuálně ve stadiu renovace, umístit v Bezděkově. Muzeum se obsahově rozšiřuje a samo o sobě by už nyní proto potřebovalo tak trochu přifouknout. A pokud by k tomu přibyla ještě devětadvacítka, pak už bychom museli „zabrat“ celou náves. Rádi bychom, a jednáme o tom i s městem, pro tyto velkorozměrové exponáty vybudovali nějaké důstojné centrum na Macerce,“ nastínil Vašek. Macerka je neveřejné vnitrostátní civilní letiště mezi městem a Čeradicemi. Šlo o první vojenské letiště v Žatci, sloužilo před druhou světovou válkou.

Na konci druhé světové války stálo německé vojsko za vznikem nového letiště s betonovou dráhou severně od města. Téměř půl století pak sloužilo československému letectvu, krátce i samostatnému českému. Na konci roku 1993 došlo k jeho zrušení. Na místě je průmyslová zóna Triangle, stojí tam řada továren.

Členové spolku Letci – Žatec chtějí, aby se do města vrátila letadla, která na letišti sloužila. MiG-29 by nebyl jediným. Už od léta prochází zmíněnou renovací v hangáru na Macerce jiný legendární letoun – MiG 21. Stroj ve verzi PFM s trupovým číslem 4411, který létal právě u 11. stíhacího pluku v Žatci, loni do města dorazil z Vojenského leteckého muzea Praha – Kbely. „Z muzea ve Kbelích máme ještě přislíbený MiG-17. Bohužel, poslední letoun MiG-23MF nám před nosem vyfoukli kamarádi z Kunovic, ale my jim ho přejeme. Aspoň mají na nás nějakou vzpomínku. Letouny MiG-15 a MiG-19 už jsou v tomto státě bezkonkurenčně rozebrány. Můžeme si za to sami, naše snaha přišla pozdě,“ prozradil Vašek.

Na památku letiště a všem, kteří na něm sloužili, stojí od září 2009 na Macerce symbolický památník v podobě kvádru betonu z někdejší vzletové a přistávací dráhy. Spolek hrál rovněž stěžejní roli v rámci vybudování památníku letcům severočeského regionu, kteří položili život ve 2. světové válce. Stojí u kruhového objezdu na Plzeňské ulici v žateckém Podměstí.