Cílem je do města přilákat mladé lékaře a všeobecné sestry, kterých je nedostatek. Už před časem podobný stipendijní program vyhlásil Ústecký kraj. „Kombinace obou programů bude možná, žadatelům budeme tuto možnost nabízet. Věřím, že celková finanční podpora bude pro ně zajímavá,“ sdělil krajský radní pro zdravotnictví a žatecký radní Radim Laibl. Ústecký kraj nabízí studentům lékařských vysokých škol roční stipendium 50 tisíc korun. „V rámci Ústeckého kraje se ještě připravuje prospěchové stipendium. Takže šikovný student bude moci čerpat hned ze tří zdrojů,“ dodal Laibl. I kraj si klade podmínku, že po skončení studia musí mladý člověk začít pracovat na jeho území.

Zastupitelé města schválili stipendijní program jednohlasně. „Všichni víme, jaká je situace ve zdravotnictví. Jsem rád, že stipendijní program máme. Byť by přilákal jednoho, dva doktory, bylo by to dobře. Kolikrát jeden, dva lékaři drží celé oddělení nemocnice,“ řekl zastupitel Jan Novotný. „Je to další krok k tomu, abychom motivovali mladé zdravotníky pracovat v Žatci,“ uvedla starostka Zdeňka Hamousová.

Lékaři, zubaři a další kvalifikovaný personál chybí v Žatci dlouhodobě. Řada z nich je v důchodovém věku nebo se mu blíží, mladí zdravotníci se do města příliš nehrnou. Pro mnoho lidí je tak sehnat si nového praktického lékaře nebo zubaře problém.

S nedostatkem lékařů se dlouhodobě potýká i žatecká městská nemocnice. Aktuálně jí chybí několik doktorů a zdravotních sester. „Na vytváření stipendijního programu jsme s městem spolupracovali, jeho zavedení do praxe vítám. Je to další motivace pro nové zaměstnance naší nemocnice. Jestli to pomůže, uvidíme v budoucnu,“ řekl ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek. Podle něj dostat do města nového lékaře je téměř nemožné, na pracovním trhu tohoto oboru lidé ochotní změnit zaměstnání nejsou. „Lékaři a zdravotnický personál v Česku obecně nemají důvod měnit zaměstnavatele. Pokud projeví zájem o nové místo, původní zaměstnavatel nabídku v odměňování dorovná nebo ještě přeplatí,“ popsal. Podle jeho slov u mladých lidí není výše mzdy to nejzásadnější v jejich rozhodování, kladou důraz na volný čas a možnost být s rodinou. Do služeb v nemocnicích a přesčasů se proto moc nehrnou.

Průměrná měsíční mzda zdravotních sester v Česku v posledních letech významně vzrostla a činí přes 45 tisíc korun. Výdělky lékařů se také navýšily a v průměru dosahují 75 tisíc korun. Výdělky ve státní sféře jsou výrazně vyšší než v soukromé. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.