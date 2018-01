Stovky bytů v Lounech se odpojily od centrálních kotelen. Kvůli cenám

Louny - Teplárna snížila ceny, výměnou za věrnost nabídla i slevu. I tak je ale teplo v Lounech drahé a vlastníci bytových jednotek zvažují, jak situaci řešit.

Kotelna v západní části LounFoto: Energie Holding

Téměř sedm stovek bytů v Lounech se v uplynulých letech odpojilo kvůli vysokým cenám od centrálního zdroje tepla. U domů vyrostly nové plynové kotelny, solární panely nebo tepelná čerpadla. Největší vlna sice už opadla, přesto se letos odpojí nebo o tom uvažují i další lidé.

„Na konci roku 2008 bylo na centrální rozvody tepla v Lounech napojeno 4 896 domácností, v současné době jich vytápíme 4 207,“ sdělila Renata Mikisková ze společnosti Energie Holding, která je v Lounech vlastníkem centrálního systému vytápění. Teplo vyrábí v kotelně na zemní plyn na západním okraji města a v dalších menších plynových kotelnách. Na centrální zdroj tepla je v Lounech napojena zhruba polovina všech domácností.

Plynové kotelny, solární panely, tepelná čerpadla

Majitelé a nájemníci bytů v Lounech se o možnosti jiných zdrojů vytápění začali ve velkém zajímat před pěti lety, kdy tam ceny za teplo přesáhly 700 korun za GJ. Výsledkem jsou nové plynové kotelny u paneláků, solární panely na dohřev teplé vody na jejich střechách a v poslední době hlavně tepelná čerpadla v domech.

Své o přechodu na jiné formy vytápění vědí v Okresním stavebním bytovém družstvu Louny, jež je největším správcem bytů v okrese. „V Lounech spravujeme asi dva tisíce bytů. Od roku 2008 do současnosti se jich od centrálního zdroje odpojilo 650. Další se ještě odpojí letos, někde o tom zatím uvažují,“ sdělil místopředseda OSBD Louny Zdeněk Budil. Rozhodující je pro nájemníky a majitele bytů cena tepla a také návratnost investice do jiného zdroje vytápění.

Pořizovací náklady na novou kotelnu či tepelné čerpadlo jsou poměrně vysoké. „V případě domu s třicítkou bytů je roční úspora nákladů při přechodu na jiný zdroj tepla zhruba 300 tisíc korun. Návratnost takové investice je osm let,“ přiblížil Budil.

Většina nájemníků a majitelů bytů se ale rozhodla u tradičního dodavatele tepla zůstat. „U nás v panelovém domě jsme to také počítali. V prvních letech by změna určitou úsporu přinesla, do budoucna už to tak dobře ekonomicky nevycházelo. Rozhodli jsme se proto neodpojovat,“ sdělil obyvatel jednoho z lounských sídlišť Jaroslav Tošner.

Věrnostní program

Na vlnu odpojování od centrálního zdroje tepla zareagovala společnost Energie Holding. Od roku 2016 společnost nabízí svým zákazníkům věrnostní program. Ten spočívá v tom, že pokud se zavážou k pětiletému odběru, dostanou slevu. Ročně uspoří přibližně dva tisíce korun. Většina zákazníků společnosti se do tohoto programu zapojila. Pro letošní rok zákazníci Energie Holding v Lounech zaplatí 710 korun za 1 GJ tepla. Ti, kteří jsou ve věrnostním programu, 650 korun.

V posledních deseti letech ceny tepla v Lounech už nijak výrazně nerostou. Ceny pro letošní rok společnost Energie Holding zlevnila o dvě procenta. „U průměrného bytu 3+1 to znamená úsporu zhruba 450 korun za rok,“ sdělila Mikisková. Firma toho podle ní dosáhla změnou své obchodní politiky, důsledkem úspěšného vyjednávání o cenách paliv či snižováním provozních nákladů.

Společnost v teplárně Louny západ loni pořídila nový řídící program, který ušetří náklady. „Indikátorem, že jsme se vydali správným směrem, jsou pozitivní ohlasy našich zákazníků, zastavení vlny nových odpojení v Lounech a nárůst zákazníků, kteří se připojili k našemu věrnostnímu programu,“ řekl předseda představenstva Energie Holding Libor Štěpán.