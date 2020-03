Mandát Zdeňky Hamousové, senátorky za okresy Louny a Rakovník, za pár měsíců vyprší. Při krajských volbách v říjnu tak voliči z Lounska a Rakovnicka budou vybírat svého senátora na dalších šest let. Některé strany už mají jasno, kdo se za ně bude ucházet o přízeň voličů, jiné to řeší.

Rodačka z Příbrami, někdejší ředitelka ZŠ praktické v Žatci a současná starostka města chmele Zdeňka Hamousová je senátorkou od roku 2014. Tehdy ve volbách porazila sociálního demokrata a tehdejšího ministra školství Marcela Chládka. Kandidovala jako nestraník za hnutí ANO 2011, nyní je předsedkyní jeho senátorského klubu.

O tom, zda se bude o senátorské křeslo ucházet znovu, rozhodnuto zatím nebylo. „Zatím nemám informaci, zda mě hnutí ANO bude nominovat v nadcházejících senátní volbách. Specifikum mého volebního obvodu je, že spojuje dva okresy v různých krajích. Proces komunikace je trošku delší,“ sdělila Zdeňka Hamousová. Její slova potvrdil hlavní manažer hnutí ANO 2011 Jan Richter. „Kandidáta bude schvalovat výbor hnutí, ale v současné chvíli není jasné kdy,“ uvedl.

Bude Hamousová obhajovat?

Babišovo vládní hnutí má podle současných volebních preferencí u voličů poměrně slušný náskok nad svými politickými konkurenty, dá se proto předpokládat, že jeho kandidát bude patřit k největším favoritům senátních voleb.

Soudě podle preferencí bude výrazným „hráčem“ také člověk ODS. Koho tato tradiční strana vyšle do podzimních senátních voleb v okresech Louny a Rakovník, zatím nerozhodla. Horkým kandidátem je Vladimír Drápal z Loun, bývalý ředitel tamního divadla a nyní kurátor městské galerie.

Před pár dny Drápalovi vyjádřili podporu v Rakovníku. „Oblastní sněm ODS v Rakovníku jednomyslně odhlasoval podporu nezávislému kandidátovi do Senátu Vladimíru Drápalovi,“ uvedla strana na sociální síti. Formálně však Drápal nominován dosud nebyl. „Jezdím po našem kraji, bavím se s desítkami lidí a ptám se jich. Chci být společným kandidátem všech lidí, kteří mají stejně jako já pocit, že už toho všeho bylo dost. Senátorství podle mě nemá být „další“ funkci, má být prospěšné našemu regionu, všem,“ sdělil Vladimír Drápal. Lounský oblastní sněm ODS by se měl vyjádřit koncem března, dá se ale předpokládat, že ho „domácí“ podpoří.

Jaké osobnosti chtějí do Senátu?

Naopak jasno mají Piráti. „Pro senátní obvod Louny a Rakovník podpoříme kandidáta SEN 21 Daniela Pitka,“ sdělila mluvčí Pirátů Karolína Sadílková. Daniel Pitek je český soukromý zemědělec a aktivní účastník veřejného dění z Černčic na Teplicku. V krajských volbách v roce 2016 byl lídrem společné kandidátky Strany zelených a Pirátů v Ústeckém kraji, ale neuspěl a do zastupitelstva se nedostal.

Jasno o lidech, kteří budou usilovat o hlasy voličů na Lounsku a Rakovnicku, mají také dvě tradiční levicové strany. „Za KSČM je kandidátem do Senátu Václav Beneš, starosta Blatna na Podbořansku a zastupitel Ústeckého kraje,“ sdělil Martin Kalous z mediálního úseku ústředního výboru strany. Starostu obce z okresu Louny pošle do senátních voleb také ČSSD. A to Jaroslava Veselého z Rané na Lounsku.

Svého kandidáta zatím neoznámila TOP 09, s největší pravděpodobností vyšle do voleb svého kandidáta i nově vzniklá Trikolora.